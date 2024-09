En una definición por penales de locos, Boca eliminó a Talleres y avanzó a cuartos

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer 8 a 7 en los penales a Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El Xeneize se quedó con la victoria tras una definición de locos desde los 12 pasos, en donde patearon los 22 jugadores que estaban en el campo de juego. El equipo de Diego Martínez jugará en la próxima instancia del certamen a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El arranque del partido en el Malvinas Argentinas fue para Boca, que controló las acciones en los primeros minutos con un buen Cristian Medina en el eje. Así fue que tardó solo 3 minutos en generar la primera jugada de peligro, con un gran desborde de Lautaro Blanco, que no tuvo final feliz. Fue un aviso.

Minutos después, Talleres respondió con un remate de Matías Galarza que contuvo Leandro Brey sin problemas. Pero el manejo de la pelota seguía siendo del Xeneize.

A los 15, cuando el partido parecía haber entrado en un bache, una corrida de Brian Aguirre terminó con una gran definición y el primer tanto del encuentro. No sin antes un grave error de por medio del árbitro Andrés Merlos y del asistente 2, Pablo Gualtieri, quienes no observaron que la pelota había salido. Poco le importó a los de Diego Martínez que se pusieron arriba en el marcador con el tanto del ex Newell's.

El primer gol de Boca

Pero el conjunto cordobés no durmió y rápido encontró la igualdad para darle justicia al resultado. Federico Girotti, el ex River, ingresó con pelota dominada al área y con un gran remate cruzado anotó el 1 a 1, a los 20, sólo 5 minutos después de encontrarse en desventaja.

El empate de Talleres

A partir de ese momento, el Matador se acomodó, a Boca le costó todo, pero ni uno ni otro hizo daño al rival y por eso se fueron al entretiempo igualados. Por supuesto, las mejores sensaciones quedaron en el conjunto cordobés que terminó mejor una entretenida primera mitad en Mendoza.

Boca fue de más a menos. De a poco perdió la mitad de la cancha y le costó muchísimo llevar peligro al arco defendido por Herrera. Talleres ordenó sus líneas, se acomodó y sin lucirse, terminó mostrando una mejor cara.

En el complemento, Talleres empezó mejor y controló la pelota, pero sin dañar a Boca. En ese contexto, aún sin el dominio, el equipo de Martínez encontró la primera clara de la segunda mitad, con un gran remate de Exequiel Ceballos, que había ingresado por Aguirre. El disparo exigió a Herrera, quien la mandó al córner.

Después, nada. El partido entró en un pozo. Recién a los 17 minutos un centro a partir de un tiro libre de Botta cruzó toda el área de Brey y Lucas Suárez estuvo a punto de anotar el segundo gol cordobés, pero su remate se fue alto. Boca respondió con un disparon desde afuera. Pero todo siguió igual en el marcador.

En la recta final del partido, los cambios mejoraron a Boca y empeoraron a Talleres. Los ingresos de Ceballos y Saralegui hicieron mejor al resto de sus compañeros y el equipo de Martínez se tiró de cabeza a buscar el triunfo, que no llegó en los 90 minutos. Con la igualdad, el pase a cuartos se definió desde el punto penal.

Allí, desde los 12 pasos, Boca pudo anotar un gol más que su rival y, tras 22 penales, se aseguró el pase a la próxima instancia gracias a que Brey metió su penal y Herrera, no.

Datos del partido: