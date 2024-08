La advertencia de Gabriel Ávalos a River a horas del clásico con Independiente: “Podemos…”

Tras un comienzo irregular en el torneo, el Independiente de Julio Vaccari viene en levantada y, luego de la gran victoria en Copa Argentina ante Godoy Cruz para avanzar a cuartos de final, ya está mentalizado nuevamente en la Liga Profesional para estirar el buen momento. Este domingo desde las 17.00, recibirá a River Plate en el Libertadores de América en el duelo estelar de la fecha 13.

El Rojo sabe que se enfrentarán a un muy duro rival. Más allá de que los dirigidos por Marcelo Gallardo aún no logran hacer pie en el campeonato local, la cantidad de futbolistas de renombre que tiene y que llegaron en el mercado de pases hace que siempre signifiquen un gran desafío. Así lo reconoció Gabriel Ávalos: "River es un rival difícil, pero nosotros tenemos con qué. Obviamente deberemos estar al 100% durante todo el partido, muy concentrados, porque tiene grandes jugadores, un gran plantel", admitió en conversación con Olé.

Gabriel Ávalos en el último Independiente-River. (Foto: @gabi.ava11)

El delantero paraguayo es una fija del equipo y ha sido titular durante casi todo el año, y se perfila para volver a salir de arranque contra el Millonario. Igualmente, más allá de dar cuenta de la potencia del adversario, también se mostró optimista con lo que puede hacer su equipo: "Nosotros tenemos lo nuestro también. Si estamos bien enfocados los podemos lastimar. Estamos totalmente confiados", advirtió.

Si bien el atacante no está teniendo una gran temporada en cuanto a números (convirtió apenas cuatro goles en 29 partidos jugados), sigue estando en la consideración del DT: "Yo siempre trato de ayudar al equipo, ya sea bajando la pelota, tratando de habilitar o de llegar para anotar. Sigo trabajando y, mientras al equipo le sirva lo que estoy haciendo, me voy contento", señaló al respecto.

Y agregó en la misma sintonía: "Creo que cuando salgan los trabajos que venimos haciendo, tratar de jugar bien, de tener más espacios, eso va a ser ideal. El último pase siempre es importante para el delantero. Si bien no he tenido chances claras, he participado en lo que es lo colectivo".

Por último, Ávalos volvió a referirse a la gran mejora que viene teniendo Independiente en los últimos partidos, esperanzado de poder seguir demostrando el buen nivel ante River y en los compromisos posteriores: "El grupo demostró que tiene una gran voluntad para mejorar. Y estamos en un camino que hay que mantener", concluyó.