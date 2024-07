El lamento del Cali Izquierdoz tras el agónico empate de River ante Lanús: "Da bronca..."

Lanús visitó a River en el Monumental en lo que significó el retorno a la actividad de ambos equipos en el torneo de la Liga Profesional. Pese a ponerse dos veces en ventaja, una de ellos a los 92 minutos, el Granate no supo aguantar y terminó sumando apenas un punto.

Tras el encuentro, quien alzó la voz en zona mixta fue Carlos Izquierdoz. El Cali, que retornó al fútbol argentino luego de su experiencia en el Granada de España, se lamentó por la posibilidad que desperdició su equipo de sumar de a tres en un terreno siempre complicado.

El Granate no supo aguantarlo ante el dueño de casa.

Para comenzar, contó: “Fue un partido bravo, sufrimos por momentos. River tenía el control de la pelota y las mejores situaciones. Que nos empaten en la última da bronca, pero hay que valorar el esfuerzo del equipo, queríamos los tres puntos y casi lo logramos. Sabíamos que podíamos que sufrir”.

“Parecía que lo ganábamos, River salió con todo después del gol nuestro en el final y hay un lateral rápido que hacen, quedan mil rebotes y la terminan metiendo. Queda el sabor amargo. Le pregunté al árbitro por la mano, pero me dijo que, al no ser una jugada voluntaria, no se cobra. Antes si, pero cambió el reglamento”, añadió Izquierdoz.

Para culminar, el defensor central con pasado en Boca, sentenció: “Queríamos tener más la pelota, pero el rival te obliga a jugar así. Tienen mucho recambio, es jodido contra estos equipos, más en su cancha. No es el partido ni el fútbol que queríamos jugar, pero hoy se dio de esta manera. El equipo lo entendió perfecto y luchó los 90 minutos”.