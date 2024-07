Tras el llamativo silencio de Messi, cuáles fueron sus únicas dos palabras en un posteo: “Una…”

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, consiguió en el partido con Colombia un nuevo récord al convertirse en el jugador que más finales ha disputado en la historia de la Copa América, con cinco (2007, 2015, 2016, 2021 y 2024), superando a Javier Mascherano, actual seleccionador olímpico argentino, que jugó en 2004, 2007, 2015 y 2016.

El posteo de Messi tras ser nuevamente campeón de América.

El astro no pudo terminar el partido por su problema en el tobillo y no habló con la prensa tras la consagración, algo que llamó mucho la atención, aunque compartió un particular posteo en su cuenta de Instagram en el que aparece con las dos Copa América conseguidas, una enorme sonrisa, la estrella número 16 en pecho y le colocó la frase "Una más…".

Messi sigue agigantando y con el de anoche, se afianza como el jugador más ganador de todos los tiempos con 45 títulos, dos más que Dani Alves. De esta manera, se terminó una cierta controversia que había por un trofeo ganado con el Barcelona que algunos estadígrafos no le cuentan al argentino.

Invictos luego de seis partidos, y ubicada en el Grupo A, Argentina llegó a la final tras vencer en su debut ante Canadá por 2-0, a Chile por 0-1 y a Perú por 2-0 en la fase de grupos. En cuartos de final empató 1-1 con Ecuador y en la tanda de penales se impuso a la Tri por 4-2, mientras que en la semifinal derrotó por 2-0 a Canadá, el mismo resultado que en la jornada inaugural.

Anoche, con un gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario, venció a Colombia y conquistó su decimosexto título desde que obtuvo su primer éxito en 1921 y es la que más trofeos continentales ha conseguido. Las otras coronaciones fueron en las ediciones de 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024.