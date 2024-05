Quién es Nicolás Larcamón, el DT el principal candidato a DT de Independiente

Entre la danza de nombres que se oyen por las calles de Avellaneda para suceder a Carlos Tévez como DT Independiente surgió uno, no tan conocido y sin experiencia en el fútbol argentino, que parece ser un firme candidato. Nicolás Larcamón es un entrenador de 39 años que esta tarde se reunirá con Daniel Grindetti, Cristian Ritondo y Daniel Seoane en las instalaciones del Rojo, luego de la negativa de Guillermo Barros Schelotto. También están en carpeta Julio Vaccari, ex Defensa y Justicia, y Mauricio Pellegrino, quien recientemente descendió de LaLiga de España con el Cádiz. Pero Larcamón será el primero con quien hablarán cara a cara, aunque Independiente ya confirmó que Hugo Tocalli ejercerá como interino hasta el parate por la Copa América.

Un DT que es casi arquitecto

Nicolás Larcamón nació en Mar del Plata el 11 de agosto de 1984 y desde chico comenzó a patear una pelota de fútbol. Su padre y su tío se dedicaban a ello y él siguió sus pasos. Fue profesional y jugó en Los Andes, pero a los 22 años debió retirarse por problemas físicos. Sufría una lesión crónica llamada osteocondritis, que le inflamaba los cartílagos, y luego de abandonar la profesión comenzó a estudiar para ser preparador físico. Hasta que cambió rotundamente de idea y se inclinó por la arquitectura. No terminó la carrera, pero estudió durante cuatro años y, asegura, adquirió mucho de allí que después plasmó en el mundo del fútbol: “La arquitectura demanda muchas horas de estudio, dedicación y detalles. Puedo emparentarla con el trabajo que trato de hacer en mis equipos, al ir reformulando, variando, ajustando y ultimando detalles que siempre hay por mejorar”.

A los 39 años, Larcamón ya lleva más de siete dirigiendo. (Foto: El Gráfico)

Cuando estaba cerca de finalizar la carrera le llegó una oferta que lo reencontraba con la pelota y no dudó. Comenzó a trabajar como entrenador en las divisiones juveniles de Los Andes, su antiguo club, y luego pasó a Nueva Chicago. En los de Mataderos tuvo una carrera en ascenso: comenzó con los más chicos, luego colaboró en la Reserva. Después, se convirtió en el DT de aquella división y, más adelante, en ayudante de campo de Alejandro Nanía en el primer equipo. “Estuve en inferiores y fui profesor en la escuela de directores técnicos, daba la materia de táctica y estrategia en Avellaneda”, sostuvo sobre sus inicios en Chicago. A los 32 años, Deportivo Anzoátegui de Venezuela confió en él y le hizo una oferta. Larcamón aceptó la y así comenzó su carrera como entrenador de equipos de Primera División.

En el fútbol venezolano estuvo un año y medio y consiguió 33 victorias, 17 empates y 19 derrotas en 69 partidos, destacándose un segundo puesto con Anzoátegui en el primer campeonato. Luego pasó a Chile, donde primero dirigió Deportes Antofagasta. Allí llevó al equipo a 9 victorias, 9 empates y 5 derrotas en 23 partidos y tras un semestre pasó a Huachipato. Dejó de ser el DT del equipo tras 52 partidos y una efectividad del 44% y se convirtió en el entrenador de Curicó Unido, también de Chile; allí cosechó 9 victorias, 4 igualdades y 6 derrotas en 19 encuentros. Fue en 2021, con 36 años, cuando mudó su carrera a México, donde mejoraría considerablemente sus resultados y alzaría su primer título como director técnico.

En 2023, fue campeón internacional con el León. (Foto: Concacaf)

A un paso del City de Guardiola

Arribó a Puebla, un grande de México que no atravesaba un buen presente y sus números fueron de mayor a menor. Tras dos años y cuatro torneos, se fue con una estadística de 27 victorias, 32 empates y 22 derrotas en 81 partidos. En Puebla dirigió a Federico Mancuello, quien podría volver a estar bajo su mando en el Rojo. El mediocampista de Independiente destacó hace un tiempo sobre Larcamón: “Tengo que agradecerle porque me enseñó una faceta del juego a la que no estaba acostumbrado, la de marcar”. Su carrera siguió en el mismo país, pero en León. Allí se convirtió en emblema luego de darle al club su primer título internacional (y el primero en la carrera de Larcamón como entrenador) en 2023. El León ganó la Champions League de la CONCACAF, venciendo en la final a Los Ángeles FC, pero después sufrió un gran golpe en el Mundial de Clubes del último año. Perdió 1-0 ante el Urawa Reds de Japón y desperdició la oportunidad de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola.

Larcamón es hincha de Independiente, dato no menor, y admira a Marcelo Bielsa. “Trato de tomar ideas de varios entrenadores. De Bielsa, sobre todas las cosas; por su obra, forma y ética, a mí, personalmente, me genera idolatría”, dijo una vez sobre el actual DT de la Selección de Uruguay. Tras un breve paso por Cruzeiro, luego de su éxito en León, se encuentra sin club y se perfila como uno de los candidatos a conducir el equipo del que Carlos Tévez se desvinculó. Sin experiencia en la Primera División del Fútbol Argentino, y con menos popularidad que Pellegrino o Barros Schelotto, Nicolás Larcamón alza la mano. Esta tarde, por lo pronto, se reunirá con los dirigentes más importantes de Independiente para discutir el futuro.