La "lapidaria" frase del héroe de Temperley sobre River tras eliminarlo: "Era la primera vez que los enfrentaba y..."

El reloj marcaba 92 minutos del partido entre River y Temperley en el estadio Malvinas Argentinas cuando, tras un lateral, Fernando Martínez ensayó una excelente tijera que culminó con el empate agónico del Gasolero. Como consecuencia, la serie se definió a través de la tanda de penales, donde el elenco de la Primera Nacional tuvo mayor suerte.

A 24 horas de haber finalizado el encuentro, y de abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, el autor del tanto enfrentó las cámaras de Primer Tiempo, programa del Twitch de Olé, y soltó una particular frase contra la performance del elenco de Núñez.

LO GANAMOS EN LA CANCHA Y EN LA TRIBUNA !



Más de 7 mil almas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza uD83CuDFDF?



TEMPERLEY ES GRANDE POR SU GENTE uD83EuDE75#LaFamiliaMásGrandeDelSur ?? pic.twitter.com/eEtH5Mk5XN — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 22, 2024

A la hora de analizar el trámite del encuentro, sobre todo desde el momento en el que le tocó ingresar al campo, el héroe de Temperley comenzó: “Fue un gol de otro partido (el de Barco), después no nos acorralaron tanto como se pensaba, no sé si nos subestimaron o qué, yo no lo sentí así. Cuando entré y vi a mis compañeros matarse en cada pelota, supe que no nos podíamos ir con las manos vacías".

Posteriormente Martínez, que ingresó a los 25 minutos de la segunda etapa cuando su equipo se encontraba por debajo en el marcador, expresó: "River no fue muy directo como se suele verlo, era la primera vez que los enfrentaba y esperaba mucho más. Esperaba que hicieran pesar la diferencia de categoría".

