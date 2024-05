La frase de Perazzo sobre Demichelis que hará mucho ruido en River: "Me sorprendió que..."

Walter Perazzo, y su equipo de Temperley, dieron el gran golpe al eliminar a River en el partido por en los 16avos de final de la Copa Argentina jugado en Mendoza. Luego de consumada la victoria en los penales, el entrenador habló al respecto y lanzó una particular frase que seguramente hará ruido en el mundo millonario ya que, según él, le simplificó el tramo final del partido.

"Sabíamos con quién nos enfrentábamos, pero también teníamos mucha confianza en nuestro plan. El trámite del partido fue parejo. Ellos nos hacen un gol de pelota parada. Si bien ellos manejaron la pelota en muchos momentos, nosotros les hemos generado situaciones claras, principalmente en el primer tiempo", explicó.

Luego, en la misma línea, agregó: "Después fuimos a buscar el empate con orden, sin desesperarnos. En la cuenta final, terminó siendo justo el resultado ante un gigante que nos tocó enfrentar". Además, destacó el trabajo de su arquero, Francisco Rago, que atajó dos penales y también celebró como ejecutaron los remates.

"Le tenía fe. Es un arquero muy intuitivo y muy rápido de piernas, mucha fortaleza. Habíamos practicado penales y la verdad que los patearon mejor que en la práctica. En la charla les dije que se convenzan de que podían ganar. Con los cambios nos acomodamos, equilibramos y nos dimos cuenta de que se podía empatar. Es la clase de partidos para ser héroes", expresó

Para cerrar, el DT destacó una decisión de Martín Demichelis que terminó siendo positiva para su equipo: "Me sorprendió que Demichelis sacara a Borja, a mí me favoreció. El nueve siempre está ahí, me quedé más tranquilo".