La picante advertencia de un jugador de Temperley a Borja en la previa del partido con River: "Lo voy a..."

En Mendoza, el próximo martes, River disputará su partido por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Temperley. El equipo que milita en la Primera Nacional está dentro de la zona de Reducido por uno de los ascensos y pretende dar la gran nota en el certamen federal. El plantel se prepara para hacerlo y Agustín "Cemento" Sosa lo palpitó con particulares frases.

Si bien resulta llamativo su apodo, esto tiene que ver con su otro trabajo además del fútbol: "Me lo pusieron porque desde chico laburo en la construcción como albañil ayudando a mi viejo. Y porque, encima, cuando subí a la Reserva fui a disputar una pelota con un compañero y le hice doler todo, je".

El lateral derecho, que también es profe en una escuelita de fútbol, reveló además que cumplirá un sueño cuando ingrese al campo del Malvinas Argentina y vea la banda roja del otro lado: Todavía no caigo de que voy a jugar contra River. Siempre fui hincha de Temperley pero simpatizo por River porque mi viejo es hincha. Él es fanático y siempre fue a la cancha. De chico siempre le decía que quería conocer el Monumental pero nunca me pudo llevar… Por eso hoy es un sueño".

"Miro siempre los partidos de River y conozco bien al equipo. Obviamente que espero un partido complicado pero no se me cruza por la cabeza perder. Tengo la esperanza de que, estando bien cerraditos atrás y marcando a las bestias que tiene ellos, podamos tenerlos cortitos y podamos ir a penales. o por qué no, ganarles 1 a 0...", expresa ilusionado.

Además, en modo de chiste, señaló que "es más fácil levantar una pared que parar a River" y reveló una particular charla que tiene como protagonista a Miguel Borja: "El otro día estaba charlando con los profes de la escuelita y les comentaba que a Borja le voy a meter un cruce con el cuerpo y lo voy a estampar en el piso, ja. Es un gran jugador. Pero me va a quedar el recuerdo".