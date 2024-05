La fuerte sentencia de Ruggeri por los silbidos a Demichelis y una polémica sugerencia: “Yo no pondría más el…”

"Me parece una locura. Si vos me decís que no se ve nada... Pero River está bien, es de locos esto...", con esa frase Oscar Ruggeri comenzó a dar su opinión sobre los silbidos que recibió Martín Demichelis en la previa del partido con Central Córdoba. Luego, el cabezón reconoció que hay cosas por mejorar pero se mostró en contra de lo ocurrido en el Monumental.

"Hay cosas que corregir porque quizás el equipo va ganando y se cae, entonces hay cosas que corregir, es lógico. Gana, lleva por delante a un equipo... ¿qué es lo que quieren los hinchas? No entiendo qué es lo que buscan. ¿Cuántos campeonatos dirigió? (NdeR: siete) Y ya ganó tres...", agregó el campeón de América con el millonario en 1986.

Luego, en medio del debate que se generó en el programa que conduce Sebastián Vignolo, Ruggeri sorprendió a sus compañeros con una particular sugerencia. "Yo no pondría más el cartel de Demichelis, no lo pongo más. No presento quién dirige", continuó y cerró: "Que con todo esto no se confunda Demichelis y empiece a cambiar cosas: debe seguir por esta línea y mejorar cosas".

Tras la victoria ante los santiagueños, y al ser consultado al respecto, el DT fue claro: "Si el hincha se manifiesta y está descontento significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionando y mejorando. Pero mi amor es tan grande por el club y el respeto hacia el hincha va a estar siempre"

"En eso nos vamos a enfocar, con el orgullo y honor que significa ser el entrenador de River, nos vamos a seguir esforzando al máximo para que el equipo juegue bien y darle esa alegría a la gente", agregó. Esta noche, ante Libertad, se sabrá si la actuación del fin de semana convenció o si el increíble reclamo se sostiene.