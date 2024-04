Ruggeri no dudó y respondió quién es más grande: ¿Boca o River?

La pregunta era precisa y él, con su habitual seguridad, no dudó. Oscar Ruggeri ha mostrando públicamente su creciente fanatismo por River en los últimos tiempos, y esta vez no fue diferente: durante una charla en YouTube con Ezzequiel, le consultaron sobre quién consideraba más grande en cada clásico del continente y cuando llegó el turno del argentino, el Cabezón no dudó: "River".

Mirá el video

Semanas atrás, en una entrevista con la "Página Millonaria", el campeón del mundo en 1986 reveló que con el paso de los años su cariño por el club de Núñez creció: "Dejé de ser hincha de Boca, ahora soy de River. Quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz".

El ahora panelista de TV se formó en el Xeneize y se marchó con Ricardo Gareca a Núñez en calidad de libre, en medio de un conflicto. En el Millonario, por su parte, marcó una época, dado que integró aquel mítico equipo que en 1986 ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, bajo la tutela del Bambino Veira.

Las respuestas del Cabezón.