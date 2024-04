El ex DT del Pincha que se postuló para dirigir Gimnasia: "Odio Estudiantes con todo mi corazón"

Gimnasia de la Plata perdió 3 a 2 ante Atlético Tucumán y tras esa derrota se definió la salida de la dirección técnica de Leonardo Madelón, que igualmente dirigirá el próximo domingo ante Banfield el último partido, para despedirse del hincha tripero que lo respeta por su pasado y trayectoria en el club.

Mientras tanto, la dirigencia comienza a evaluar el reemplazante y fue en este marco que recibió este viernes una muy llamativa postulación. Llamativa, primero, porque se trata de un exentrenador de Estudiantes de La Plata, el clásico rival. Segundo, porque expresó que una de las motivación es justamente su odio al club Pincha.

Se trata de Daniel "Profe" Córdoba, que debutó como entrenador en Estudiantes en 1995 y se quedó hasta 1997, cuando asumió Miguel Ángel Russo. Sin embargo, reconoció que su experiencia en el club fue muy mala.

Profe Córdoba en UNO, la cancha de Estudiantes. (Foto publicada por Diario Hoy)

"Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: 'no quiero volver más a Estudiantes. Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia'", sentenció.

"Acá hay varios técnicos como Garisto, como Solari, que dirigieron Estudiantes y Gimnasia. Pero no, que el Profe es de Estudiantes. ¿Sabes por qué estoy podrido? Porque el fútbol que yo tengo en la cabeza para primera, para inferiores, para infantiles, no lo tiene nadie en la República Argentina. Ni Scaloni lo tiene en la cabeza" agregó Córdoba, quien tuvo su última experiencia como entrenador en Mendoza, dirigiendo a Independiente Rivadavia entre 2016 y 2017.

Por otro lado, el ex DT de Lanús y Platense contó qué necesita Gimnasia para salir de la situación en la que está: "Lo que hay que cambiar es el corazón. Hay que cambiar el cerebro. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar las aspiraciones. Con los pibes igual. Hay que crear un sentido de identidad. Soy el único tipo que puede hacer la cosas bien en la República Argentina. El primer mes me quedo viviendo en Estancia Chica".

Finalmente, convocó a los dirigentes de Gimnasia a que lo contacten, refiriéndose a él mismo en tercera persona: "Si quieren al Profe Córdoba que vengan los dirigentes y nos juntamos. Lo único que hacen es emparchar. Todos tienen mi teléfono, me llaman y nos juntamos a hablar de fútbol".