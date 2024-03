La particular frase de Tevez sobre el penal no cobrado a Independiente ante River: “El arbitraje fue…”

Independiente fue superior a River, tal como debía en base a sus aspiraciones por ser líder de la zona A de la Copa de la Liga, que los tiene a ambos en la cima de la tabla. Sin embargo, no pudo capitalizar esa superioridad en el marcador y terminó empatando 1 a 1.

El equipo pudo haber tenido una chance para ganarlo, pero el juez Nazareno Arasa y los integrantes del VAR no cobraron una falta en el área que le cometió González Pirez a Gabriel Ávalos. La polémica surgió luego de que la fecha anterior, el entrenador Carlos Tevez se quejara fuertemente del arbitraje.

En conferencia de prensa, Tevez fue consultado nuevamente por el arbitraje, pero esta vez eligió la mesura y evitó dejar quejas. "Lo del arbitraje fue muy puntual con una cosa, y lo dejamos ahí. No son todos iguales y lo dejamos ahí. Yo estoy contento con mi equipo porque hoy fue protagonista. Ya está", señaló.

Sobre el partido, reconoció: Hicimos un primer tiempo extraordinario. Estoy contento y feliz porque lo que trabajamos los chicos lo reflejaron muy bien. El equipo se va encontrando”.

Luego, agregó: "Fue uno de los partidos que mejor jugamos en todas las líneas. Me voy muy contento, enfrentamos a un rival muy difícil. Este es el camino a seguir. Esto es lo que queremos, a esto es lo que aspiramos".

Finalmente, Tevez se refirió a los aplausos que recibió por parte de la hinchada de Independiente. "Quiero agradecerle el apoyo a la gente. Se valora muchísimo. Me gustaría que el hincha de Independiente me aplauda por cómo juega el equipo, no por otra cosa. Está bueno que apoyen al equipo, porque si la gente te putea se hace muy difícil. Estamos haciendo un buen trabajo. Nos podemos equivocar o no, pero seguimos trabajando".