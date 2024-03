La tajante respuesta de Demichelis sobre si le preocupa el arbitraje ante Independiente tras la queja de Tevez: “Lo que más me…”

River despejó los fantasmas generados tras cuatro empates consecutivos y eliminó toda chance de sorpresa al vencer por 2 a 0 a Independiente Rivadavia en el marco de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo de Martín Demichelis alcanzó la cima, además, al llegar a los 17 puntos, los mismos que Argentinos, Instituto e Independiente, su próximo rival. El Millonario es líder por diferencia de gol pero los cuatro clasificados están absolutamente igualados.

Mirá el video

Precisamente a ese partido ante Independiente se refirió Demichelis en conferencia de prensa, porque se dará en un contexto muy especial, luego de la denuncia del entrenador Carlos Tevez, que acusó al arbitraje de Pablo Dóvalo ante Barracas Central, en una denuncia que terminó en escándalo.

Sobre si esa situación lo preocupa de cara al partido ante el Rojo, Demichelis fue tajante: "Desde el primer día que estoy acá jamás hablé de los árbitros. Hemos tenido acciones donde a veces fuimos favorecidos y otras veces desfavorecidos. Jamás vine acá a hablar los árbitros y tampoco lo voy a hacer ahora".

Luego, agregó: "Analizo lo que somos, lo que queremos llegar a ser y al rival, que tiene la misma cantidad de puntos que nosotros. Que por ser históricamente un equipo difícil, va a ser un buen partido, abierto, para jugarlo de igual a igual. Eso es lo que más me preocupa. Lo demás, no puedo modificar absolutamente nada, así que no me corresponde hablar".