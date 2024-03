Ruggeri confesó por qué dejó de ser hincha de Boca y ahora es de River: “Fue la mejor decisión…”

Oscar Ruggeri lanzó una frase que en pocos minutos fue portada de los principales medios deportivo del país. En una entrevista realizada por el canal de YouTube de 'La página millonaria', el cabezón reveló que con el paso del tiempo dejó atrás su amor por Boca y que ahora es fanático de River. En el video, además, explicó los motivos.

"Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos o tres años y ganar todo. En Boca nos pintábamos los números, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”, dijo.

Luego, en la misma línea, confesó: “Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”.

"Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, era tremendo equipo en todas las líneas, desde el arquero hasta los suplentes. Bueno, si empiezo a nombrar, estaba el Beto Alonso en un momento de suplente. Imaginate. En ese equipo teníamos a Nery (Pumpido), el Tolo Gallego, el Negro Enrique y el Beto Alonso… ¡Teníamos a cinco campeones del mundo! ¡Era tremendo!”, recordó.

El equipo de River que fue campeón del mundo.

El Cabezón se formó en Boca y debutó en Primera en 1980, fue campeón del Metropolitano 81 y permaneció en el club hasta 1984. Al año siguiente pasó a River, se quedó hasta el 1988, y en ese período se consagró en el Campeonato de Primera División 85/86, la Libertadores 86, la Intercontinental 86 y la Interamericana 87.