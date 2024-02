El fuerte cruce de Ruggeri con Morena Beltrán por el River-Boca: “¡Terminala con eso de…!”

El Superclásico de este domingo, que tuvo lugar en el estadio Monumental, dejó tela para cortar. Tras el 1-1 dentro del campo de juego, el cruce se trasladó a los micrófonos con las declaraciones de ambos bandos, donde los protagonistas de los equipos se mostraron disconformes con el resultado.

“Nos vamos con sabor a poco porque fue un partido en el que no patearon nunca", manifestó Pablo Solari. Por su parte Demichelis, en conferencia de prensa, apuntó contra Diego Martínez: "Si yo, como entrenador de River, termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia del club". En la vereda de enfrente, el DT de Boca aseguró que: "Lo podríamos haber ganado. Desde el rendimiento del equipo, merecemos tener más puntos de los que tenemos".

En este contexto, la discusión se trasladó a los medios de comunicación. En el programa F90, de la pantalla de ESPN, los actores fueron Morena Beltrán y Oscar Ruggeri. La panelista realizaba su análisis cuando fue cortada en seco por el exdefensor, quien supo vestir la camiseta de ambos clubes.

Para comenzar la mujer, quien además es pareja de Lucas Blondel (defensor del Xeneize), manifestó: “En ningún momento me pareció que para Boca sea una proeza empatar en el Monumental, ni mucho menos. Lo que pasa es que, a comparación de los planteos que Boca venía haciendo en el Monumental, cambió la cara. A mí me pareció un partido parejo, en ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí River, en el inicio del primer tiempo, y en el inicio del segundo tiempo, fue mejor”.

En ese momento, quien interrumpió para dejar clara su postura con respecto a los que mostraron los equipos en una edición del Superclásico del fútbol argentino fue Oscar Ruggeri: “Morena, cambió la cara porque empataron. Tienen que mejorar mucho, tienen que jugar mejor”.

Sin moverse de su lugar, Beltrán respondió: “No, Oscar, no. Porque no se metió atrás. Boca, con Almirón, se metió atrás en la cancha de River. Y no empató de milagro. Ayer Boca no se metió atrás, vos ves los números del partido y prácticamente la posesión se la compartieron, en tiros al arco...”.

El Superclásico finalizó igualado 1-1.

A la hora de mostrarse en contra de los números que arrojan las estadísticas, Ruggeri soltó: “Pero eso de la posesión, ¡Terminala con eso de la posesión!... ¡Terminá Morena con eso! Yo te doy la pelota, y te la dejo ahí... La tenés vos, una hora y no patean al arco. Y dicen ‘no, tuvo la posesión’. Con eso que dicen ‘no, la posesión, la zona caliente’... Hay que ganar... Hay que ganar...”.

“Si vos ganás, vas mejorando después en la semana, ganás el otro, te acostumbrás a ganar, y empezás a jugar mejor. Empató el partido, están todos contentos. Lo vi a Riquelme cuando pasó, se iba riendo”, añadió el campeón del Mundial de México 1986 con la Selección argentina.