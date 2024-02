El lapidario posteo de Juanfer Quintero contra Flavio Azzaro tras ganarle el clásico a Independiente

Racing le ganó a Independiente el clásico y con el triunfo quedó a tres del líder de la Zona B, Godoy Cruz. El buen momento del equipo de Gustavo Costas se explica desde una buena actualidad de varios de sus futbolistas, entre ellos el colombiano Juanfer Quintero, quien cada vez que puede demuestra sus pinceladas de talento.

A pesar de estar en un buen nivel, su desempeño no convence al periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Academia, quien en la previa al encuentro lo había criticado en duros términos. "Voy a decirlo cada vez que pueda y no solamente hoy que Racing perdió (NdR: fue tras la derrota ante Godoy Cruz). Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él. Cree que todas las jugadas hay que hacerlas difíciles, que en todas hay que dar un pase con ventaja, como dicen ahora los pelotud*s. No se puede jugar en cámara lenta, venir y chorearle la pelota a los centrales, tiene que jugar 30 minutos", había sentenciado el periodista.

El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero.



El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda.



Acá la reacción: https://t.co/P2a41wHEr7 pic.twitter.com/YQrqaLGwD7 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 18, 2024

A propósito, había pedido que el colombiano no juegue el clásico. "El partido contra Independiente yo lo juego sin Juanfer Quintero. Lo juego con el mismo equipo con el que jugaste contra Newell's, con Almendra por Miranda".

De paso, se la agarró precisamente con el ex Independiente: "Miranda juega porque no tiene otra opción Costas en la mitad de cancha. Cada vez que entra yo lo veo a otro ritmo, que le cuesta. Erra pases bastante fáciles".

A la desfachatez que mostró para hablar Azzaro, el colombiano la contrarrestó con una muy sutil respuesta en la misma red social X. Tras la victoria, lo único que hizo fue repostear el mensaje negativo en su propia cuenta de la red social, a modo sarcástico.