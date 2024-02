Tevez reveló por qué sacó a Quiñonez del equipo tras las críticas y pese a su banca pública: "Lo hice para..."

Luego de la merecida victoria de Independiente ante Rosario Central, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa tras volver a sumar de a tres luego de dos partidos sin victorias.

El DT del Rojo se expresó sobre el desempeño de sus futbolistas y además, volvió a ser consultado por Jhonny Quiñónez, que no sumó minutos ante el Canalla.

Quiñónez no sumó minutos ante Rosario Central. (Foto: Prensa Independiente)

Tras el empate en el Ducó con Huracán, Carlitos había salido a bancar al ecuatoriano, que no había tenido un buen rendimiento y fue reemplazado en el entretiempo: "Démosle tiempo, yo cuando vine de jugar la final de Champions no la rompí de un día para otro. Tengamos paciencia. Recién vamos cuatro partidos, no se puede saber si es un fenómeno o no. Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partido de todos los equipos que compraron. Están ensañados con Quiñónez y está bien, si me quieren pegar a mí por Quiñónez lo voy a seguir poniendo", había declarado en Parque Patricios.

Consumada la victoria en el Libertadores de América y tras la sorpresa de que el ecuatoriano no sumó minutos, Tevez volvió a hablar del volante y justificó su decisión de no hacerlo jugar: "Lo hago para cuidarlo, para algunos no ponerlo es mandarlo al frente, pero para mí que no juegue es cuidarlo y darle el tiempo que él necesita para adaptarse al fútbol argentino".

Además, el Apache agregó: "Depende de la perspectiva en que cada uno quiera verlo, es si lo cuido o lo mando al frente. Para mí es cuidar al jugador, es saber que necesita tiempo, pero estoy completamente convencido de lo que nos puede dar Jhonny".

Tras cinco partidos, Independiente llegó a su tercera victoria en la Copa de la Liga y alcanzó (con un partido menos) a River, el actual líder de la Zona A. En la próxima fecha visitará Córdoba con el desafío de volver a sumar de a tres ante Instituto, a las 17 horas. ¿Volverá a sumar minutos Quiñónez?