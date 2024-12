Marcone rompió el silencio tras la pelea con un hincha de Independiente: “Estoy destrozado”

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en el Libertadores de América por la 25º fecha de la Liga Profesional y se ilusiona con el pasaje a copas internacionales. En el Rojo fue titular Iván Marcone, que venía de días agitados tras una pelea con un hincha que se viralizó, y rompió el silencio luego del partido en el que asistió a Santiago Hidalgo para el segundo gol de los locales.

Marcone estuvo en el centro de la escena en los últimos días porque se conoció un video en el que, impotente por la sucesión de insultos y agresiones verbales de su parte, el exBoca golpea a un hincha de Independiente en plena calle en la zona de Sarandí, el jueves pasado.

La palabra de Marcone

Luego de días de silencio, tras el 2-0 ante los santiagueños, Marcone habló con Paso a Paso: “Me tocó pasar unos días muy malos que, la verdad, sufrí. Por dentro estoy un poco destrozado, pero, bueno, pedirle disculpas al hincha que quizás sintió enojo conmigo y sintió algo que no es lo que uno quiere transmitir”.

Y valoró el apoyo de los suyos: “Agradecerle a la gente que me apoya, que me acompaña. Quizá la gente, del otro lado, puede ver algo que no es, o no saber, y criticar, hablar o lastimar sin saber cómo son las cosas y sin saber lo que uno vive o siente por dentro. Necesito estar en mi casa, estar solo, pensar, descansar…”, completó.

La agresión de Marcone a un hincha

Luego del conflicto con el hincha de Independiente, Marcone le pidió disculpas personalmente y llegaron a un acuerdo para que este retirara la denuncia. El club, por su parte, no lo sancionó internamente. Independiente, que tiene la ilusión de ingresar a torneos internacionales (está en zona de Copa Sudamericana) jugará con Atlético Tucumán y Boca sus últimos dos partidos del año.