La fuerte reacción de Diego Milito sobre la bandera de los hinchas del Rojo: "No permitamos..."

A pocos días de las elecciones en Racing, Diego Milito, ídolo de la Academia y candidato a presidente, fue blanco de una polémica generada por el clásico rival. Durante un partido de Independiente frente a Central Córdoba en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, los hinchas del Rojo desplegaron una bandera que decía: "Diego Milito presidente. Por una Avellaneda toda roja", acompañada por una foto que mostraba al exdelantero como socio del club antes de su histórica carrera en Racing.

La bandera ofensiva que colgaron en Independiente contra el Principe Milito. Foto: @RespiroRacing

Ante esta situación, Milito decidió romper el silencio y respondió en su cuenta de Instagram. “La pusieron los mismos que hace algunos días subieron videos con cortes malintencionados”, aseguró, haciendo referencia a otras maniobras que buscaron cuestionarlo en plena campaña. Además, reafirmó su identidad académica: “Soy hincha de Racing, todos ustedes lo saben. Amo a nuestro club, siempre di mi vida por defenderlo”.

El descargo de Diego Milito por la bandera que apareció en la cancha de Independiente. Foto: @diegomilito.

El ídolo de Racing aprovechó para destacar los motivos que lo impulsan a competir por la presidencia del club: “Me involucro porque tengo un sueño, porque tengo convicción, porque quiero devolver un poco de todo lo que me dieron”. También llamó a la unidad y pidió a los socios que no se dejen influenciar: “No permitamos que sigan con su campaña del miedo. Yo no me lo merezco, y ustedes no se merecen que los subestimen”.

La bandera generó amplio debate en las redes sociales y dividió opiniones entre los hinchas. Por un lado, algunos señalaron que el pasado de Milito como socio de Independiente era irrelevante considerando su carrera y aporte a Racing. Por el otro, sectores de la oposición aprovecharon el hecho para alimentar críticas en el marco de una elección clave para el futuro institucional del club.

Las elecciones en Racing se llevarán a cabo el domingo 15 de diciembre en el Cilindro, donde se enfrentarán tres listas: Christian Devia representando al oficialismo, Miguel Jiménez como líder de una facción opositora, y Diego Milito como figura destacada. Los socios habilitados para votar deberán decidir quién conducirá el club en los próximos años, en medio de una campaña cargada de tensiones y grandes expectativas.