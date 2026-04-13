La sorpresiva autocrítica de Facundo Colidio tras el triunfo de River ante Racing: "Me sigo arrepintiendo"

Facundo Colidio, autor de uno de los goles en el triunfo del Millonario sobre la Academia, sorprendió a todos al hacer una cruda autocrítica. ¿Qué dijo?

Pasaron más de ocho meses para que Facundo Colidio vuelva a convertir un gol en partidos consecutivos y esto es una gran noticia para él debido a que la paciencia del hincha de River ya estaba al límite. En el Monumental, su nombre era recibido con reprobación, pero el delantero entendió que debía revertir la situación con sacrificio, mejorando su nivel y aportando goles.

Eduardo Coudet decidió respaldarlo incluso después de su expulsión ante Huracán, que lo dejó dos fechas fuera. Colidio respondió primero con un gol frente a Belgrano y luego confirmó su levantada ante Racing, donde no solo abrió el marcador en el Cilindro, sino que también fue clave en la generación de juego.

Ese crecimiento tiene una explicación clara: cuando juega como segunda punta es donde muestra su mejor versión, con mayor libertad para moverse y asociarse. En ese sentido, la decisión de Coudet de ubicarlo en esa posición aparece como uno de los grandes aciertos desde su llegada, potenciando tanto al jugador como al funcionamiento colectivo del equipo.

Video: el gol de Colidio para el 1-0 de River ante Racing Colidio marcó el 1-0 de River contra Racing Colidio marcó el 1-0 de River contra Racing ESPN La fuerte autocrítica de Facundo Colidio a pesar del triunfo de River Sobre el final del primer tiempo, River Plate construyó una gran jugada colectiva que tuvo como protagonistas a Ian Subiabre, quien desbordó por izquierda y envió un centro atrás rasante, y a Sebastián Driussi, que con un sutil taco dejó fuera de acción a los defensores y habilitó a Facundo Colidio.

El delantero quedó mano a mano con el arquero rival, pero no logró capitalizar la ocasión y su definición se fue por encima del travesaño. Una chance clara que pudo haber cambiado el rumbo del partido.