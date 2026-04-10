Diego Milito reveló la importante inspiración en los héroes de Malvinas para ganar la Champions 2010 con el Inter

A 16 años de la histórica conquista de la Orejona y su doblete en la final, Diego Milito confesó cuál fue su motivación y la de los demás jugadores argentinos.

Diego Milito marcó un doblete con el Inter en la final de la Champions 2010 contra Bayern Múnich.

Aquel equipo nerazzurro tenía una importantísima presencia argentina y contó con 4 futbolistas albicelestes en el once inicial en el duelo decisivo contra los Bávaros: Walter Samuel, Javier Zanetti (eterno capitán del cuadro milanés), Esteban Cambiasso y el Príncipe. Esa unión patria terminó jugando un rol fundamental para levantar la orejona.

Milito contó cómo los jugadores argentinos se inspiraron en Malvinas Walter Samuel Esteban Cambiasso Javier Zanetti Diego Milito Champions 2010 Inter Samuel, Cambiasso, Zanetti y Milito fueron titulares en la final de la Champions 2010 con el Inter. Archivo "La noche anterior a la final había mucha tensión, pero el clan argentino y yo nos reunimos para ver una película sobre las Islas Malvinas", reveló el exgoleador y actual presidente de Racing este viernes en diálogo con el programa italiano El Secreto de Giorgia. "Ver a los chicos que habían ido a ayudar, arriesgando sus vidas, nos motivó a todos para el partido", aseguró.

Evidentemente, la inspiración surgió efecto, porque no solo él tuvo una actuación fundamental con sus dos goles, sino que todos jugaron un gran partido y anularon al Bayern, pese a no dominar las estadísticas de tiros al arco y posesión, pues la victoria nunca estuvo en riesgo desde que se pusieron arriba en el marcador en el primer tiempo.