Diego Milito eligió el mejor partido de su carrera y no es la final de Champions: “Me salvó la carrera”

La final de la Champions League 2009/10 fue, sin dudas, uno de los puntos más altos en la carrera futbolística de Diego Milito. El delantero argentino fue figura y convirtió un doblete a los minutos 35 y 70 para que el Inter derrotara 2-0 al Bayern Munich y se consagrara por tercera (y por ahora última) vez del campeonato más importante de clubes de Europa.

Si bien para muchos esa es una gesta es muy difícil de superar o siquiera igualar, para el Príncipe esa no fue la mejor actuación de su vida. "Lógicamente es uno de los partidos más lindos que he podido jugar, por la repercusión, por lo que significaba", reconoció en una entrevista con Juan Pablo Varsky para su canal Clank Media, tras lo cual se remontó a su etapa como juvenil en Racing.

"Yo siempre digo, y mi papá también se acuerda y me lo dice hasta él: hay un partido en Séptima División, una época en la que siempre me iba a casa llorando porque no me citaban. Justo antes de fin de año hubo tres partidos en los que yo entro desde el banco. En el último jugamos contra Lanús en la auxiliar de Racing y soy titular. Era el último partido del campeonato", comenzó a relatar.

"Yo pensaba que me dejaban libre porque no había jugado en casi todo el año. Y mi papá me lo recuerda siempre, y yo también lo recuerdo perfectamente, porque creo que ese fue el mejor partido que jugué en mi vida, mucho más que en la final de Champions. Me quedó grabado para siempre: ganamos 3-0 y yo hice dos goles", reveló Milito, para sorpresa del entrevistador.

Y a continuación, hizo otra confesión: "Me salvó la carrera. El coordinador después del partido me felicitó delante de todos los compañeros. Me puso como ejemplo por no haber bajado los brazos, a pesar de que no me había tocado jugar en todo el año, y porque demostré que nunca me caí y estuve a la altura", sentenció.