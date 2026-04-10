¡Sorpresa! Un equipo de la MLS va a la carga por Neymar: el motivo que complica la negociación

Un elenco de la liga estadounidense evalúa la viabilidad deportiva y financiera de la operación para fichar a Neymar, pero tiene un gran problema.

Un equipo de la MLS y rival del Inter Miami va a la carga por Neymar.

Neymar podría tener un nuevo destino en el horizonte y esta vez el interés llega desde la MLS. El FC Cincinnati, rival del Inter Miami de Lionel Messi, inició contactos preliminares con el entorno del delantero para evaluar un posible fichaje, según informaron The Athletic. Por ahora no hay negociaciones formales, pero el club analiza la viabilidad de la operación tanto en lo deportivo como en lo económico.

El escenario, en caso de concretarse, sumaría un atractivo extra al torneo, con la posibilidad de un cruce directo ante su gran amigo y ocho veces ganador del Balón de Oro. Sin embargo, el principal obstáculo es reglamentario: Cincinnati no cuenta con un cupo disponible de jugador estrella, indispensable para incorporar estrellas con salarios elevados dentro de la liga.

Cincinnati analiza ir a la carga por Neymar, pero no tiene cupo de jugador estrella Actualmente, esas plazas están ocupadas por Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander, todos con contratos a largo plazo. Para avanzar por Neymar, el club debería liberar uno de esos lugares, una decisión que implica riesgos deportivos y financieros, especialmente teniendo en cuenta la inversión reciente en su plantel.

Neymar jr.jpg Cincinnati debería liberar un cupo de jugador estrella para poder avanzar por Neymar. Archivo A sus 34 años, el brasileño tiene contrato con Santos hasta finales de 2026. Desde su regreso, tras su paso por Al Hilal, mostró buenos números en pocos partidos, mientras busca continuidad para volver a la selección que dirige Carlo Ancelotti de cara al próximo Mundial.