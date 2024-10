La reacción de Di María tras el “empujón” de De Paul en pleno partido: “Qué pesado que sos”

El encuentro entre Benfica y Atlético Madrid no solo fue notable por la contundente victoria de los lusos, sino también por la interacción entre varios futbolistas argentinos, protagonistas tanto en el presente como en el pasado reciente de la Selección, pero en particular, Rodrigo De Paul y Ángel Di María quienes protagonizaron un momento particular que capturó las cámaras.

El mensaje de Di María a De Paul

En dos ocasione, De Paul empujó a Di María, y el Fideo exageró su caída, llegando a arrojarse al suelo de manera teatral tras el segundo contacto. Lejos de ser un incidente serio, se trató de un momento de distensión y complicidad entre los dos campeones del mundo, que demostró la camaradería que existe entre ambos.

Di María, ante esto, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que etiquetó a De Paul, acompañado de la frase: "Qué pesado sos amigo, te quiero". Esto confirmó que todo fue un cruce humorístico entre amigos, disfrutando de un reencuentro en el campo de juego. La escena quedó como una anécdota divertida en medio de la intensidad del partido.