"La primera culpa es de él. Las decisiones las toma cada uno. Yo vi droga, pero de verdad. Jamás se me dio por decir 'voy a probar'. Tuve un montón de peleas con Diego", fueron las palabras con las que Oscar Ruggeri se refirió a la adicción que sufrió Diego Armando Maradona con las drogas.

En este contexto, quien alzó la voz y salió al cruce del defensor campeón del Mundial de México 1986 con la Selección argentina fue Flavio Azzaro. El siempre polémico periodista utilizó su canal de YouTube para dejar clara su postura con respecto a la actitud que adoptó el Cabezón.

Mirá el video

Para comenzar, de brazos cruzados y mostrando su enojo contra el exdefensor, apuntó: "Ruggeri se cree que es ejemplo. Cree que es un bastión moral que puede transmitir valor. Ruggeri es un rebajado gente. Es un tipo que cuando quería entrar al cuerpo técnico de la Selección argentina, que tenía como DT a Diego Armando Maradona, se arrastraba. Pedía a gritos que lo lleven".

"Una vez que Maradona está muerto, da entrevistas diciendo que él tuvo la droga enfrente y tuvo la entereza de no tomarla. Critica a Maradona con el objetivo de mostrarse más fuerte que el propio Diego Maradona. Con Maradona muerto, sin poderse defender. Cuando estaba vivo, Ruggeri nos quería hacer creer que él había sido el gran compañero. Que se emocionaba con Maradona. Ahora, sin tener el Diego la posibilidad de contestar, lo primero que hace es hablar de la droga, cuando el mismo Maradona habló de lo que sufrió", añadió Azzaro.

Para finalizar, lejos de calmar las aguas, sentenció: "¿Ejemplo de qué quiere ser Ruggeri? ¿A quién le habla? ¿Realmente piensa que un pibe puede no drogarse porque él transmite ese mensaje? No, no. Lo hace para reivindicarse, porque se siente un humano de bien, un tipo al cual deben copiar. ¿De dónde saliste Ruggeri? Se convirtió en un payaso mediático. Pasó de ser un referente a una bazofia".