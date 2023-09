Argentina cumplió, barrió a Lituania y estará en los Qualifiers de la Davis 2024

Argentina tenía toda la responsabilidad de sacar adelante la serie ante Lituania y lo logró de forma categórica. En el Buenos Aires Lawn Tennis, el equipo capitaneado por Gullermo Coria alcanzó un 4-0 letal ante los europeos con la victoria de Tomás Etcheverry y clasificó para los repechajes de la Copa Davis del próximo año.

A primer turno una de las mejores parejas del mundo Molteni-González empleó una hora y 17 minutos para vencer a Babalis-Butvilas por 6-4 y 6-3 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante un público que alentó y celebró con sus jugadores liderados por Guillermo ‘Mago’ Coria.



Consumada la victoria, Argentina avanzó a las ‘Clasificaciones 2024’, instancia previa a las Finales donde a principios de año el equipo albiceleste había perdido ante Finlandia.



La pareja argentina, ganadora esta temporada en cinco torneos: el Córdoba Open, Río de Janeiro, el Conde de Godó en Barcelona, Washington y el Masters 1.000 de Cincinnati, desató los festejos justo antes de la lluvia que obligó a demorar el inicio del cuarto punto.



"Siento una felicidad inmensa, pudimos darle el punto que el equipo necesitaba para ganar la serie y fuimos muy apoyados por el público, que alentó muchísimo durante el partido", señaló Andrés Molteni, de 35 años, después de la victoria.



Por su parte, ‘Machi’ González, añadió: “El público nos alentó en todo momento, nos sentimos muy apoyados y creo que los lituanos lo sintieron también porque no están acostumbrados a un ambiente así".



El equipo argentino ya había sumado sus primeros dos puntos en la jornada del sábado con las victorias de Francisco Cerúndolo (21) sobre Vilius Gaubas (476), de 18 años, por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2, y de Sebastián Báez (28) ante Ricardas Berankis (231), de 33 años, por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3, tras dos horas y 42 minutos de juego.



Tras el triunfo del dobles este domingo, la eliminatoria del Grupo I Mundial tuvo un emotivo momento para Guido Pella, que el viernes anunció su retiro del tenis.



"Esta decisión la venía madurando desde hace un par de años, sinceramente no tenía el deseo ni el fuego interno de querer seguir jugando, y así no podía", sentenció en rueda de prensa el zurdo bahiense, que llegó a ser número 20 del planeta en 2019, cuando ganó su único ATP en Sao Paulo, Brasil, además de alcanzar los cuartos de final en Wimbledon y conquistar en 2016 la Copa Davis con Argentina.



Después de la interrupción por lluvia de dos horas y media tras este emotivo momento con Pella, hubo tiempo para el debut en Copa Davis de Tomás Martín Etcheverry (35) con su triunfo ante Edas Butvilas (532) por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 27 minutos de juego.



El tenista nacido en La Plata se convirtió en el jugador número 89 en jugar una Copa Davis con la casaca ‘albiceleste’.



Fuente: EFE