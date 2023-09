La tremenda decisión de LeBron James tras el fracaso de Estados Unidos en el Mundial de básquet

"Esto ya no es 1992", dijo Steve Kerr tras quedar eliminado del Mundial de básquet 2023. Esa frase del entrenador de la Selección de Estados Unidos habla por sí sola de la paridad del básquet actual, pero también del nivel de compromiso de las máximas estrellas NBA con su combinado nacional. Este domingo, el conjunto yankee perdió ante Canadá, se quedó sin medalla por segundo Mundial consecutivo y cumplirán 13 años sin ser campeones. El fracaso estadounidense reactivó el debate sobre la conformación de sus planteles y si su dominio a nivel global llegó a su fin. Un día después de la consagración de Alemania ante Serbia, LeBron James habría decidido tomar el toro por las astas de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, para los que planea armar un nuevo Dream Team.

LeBron James en los Juegos Olímpicos de 2012: fue su última participación con Estados Unidos.

El cuarto puesto de Estados Unidos en el Mundial de básquet puede explicarse desde diversos puntos de vista, como su falta de roce con las reglas y el modo de juego FIBA. Sin embargo, todo comienza con el armado de su plantilla: no contó con estrellas del más alto calibre de la NBA y llevaron figuras jóvenes, como Anthony Edwards y Tyrese Haliburton, mezclados con jugadores de rol como Austin Reaves y Bobby Portis. De esta manera, el equipo dirigido por Kerr, coach de los Golden State Warriors, llegó como un candidato apoyado en el cartel y no en un equipo confiable y arrasador con el merecido mote de "equipo de los sueños". Y así terminó: cuarto puesto por detrás de Alemania, Serbia y Canadá, que sí llevó lo mejor que tenía y le pagó con su propia moneda.

Otro fracaso mundialista para Estados Unidos: se cumplirán 13 años sin ganar la Copa del Mundo.

Esto es una norma para el Team USA, ya que sus figuras priorizan los Juegos Olímpicos por sobre los Mundiales. Sin embargo, a Estados Unidos le dejó de alcanzar con sus equipos "B", o incluso "C", y lleva dos fracasos consecutivos en Copas del Mundo. Por esta razón, la figura de Los Ángeles Lakers habría levantado el teléfono para ponerle fin a las dudas sobre el reinado NBA en el básquet: "LeBron James quiere representar a Estados Unidos en París 2024 y encabeza un grupo de futuros integrantes del Salón de la Fama, incluyendo a Steph Curry y Kevin Durant", informó el periodista Shams Charania, de The Athletic.

Rápidamente, la noticia corrió como la pólvora en las redes sociales y la ilusión de ver una tercera versión del Dream Team explotó. Así como sucedió en 1992 y 2008, Estados Unidos podría presentar un equipo de auténticas leyendas liderado por los tres máximos exponentes de las últimas décadas. Mientras que LeBron ya ganó dos medallas de oro, Curry jamás jugó unos Juegos Olímpicos, algo que habla sobre el bajo nivel de interés de las máximas figuras NBA en el básquet internacional en el último tiempo.

Anthony Davis, Durant, LeBron, Curry y Booker: ¿se viene el nuevo Dream Team?

El más comprometido de estos históricos siempre fue Durant. De hecho, lleva tres presencias consecutivas en los Juegos Olímpicos, siendo la figura indiscutida en los últimos dos. No obstante, no serían los únicos pesos pesados que representarían a Estados Unidos: Anthony Davis (Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Draymond Green (Golden State Warriors) y Devin Booker (Phoenix Suns) estarían comprometidos a sumarse al plantel, mientras que De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers, por ahora) y Kyrie Irving (Dallas Mavericks) también habrían mostrado interés.

El atleta estadounidense que tocó el ego de la NBA: "¿Campeones mundiales de qué?

Más allá de lo meramente deportivo, las redes sociales pudieron haber jugado su parte en este posible conglomerado de estrellas para los próximos JJ.OO. Hace algunas semanas, el atleta estadounidense Noah Lyles, campeón mundial de 200 metros, cuestionó la concepción centrista de llamar 'campeones del mundo' a los campeones de la NBA, algo que tocó el orgullo de muchas figuras que salieron a contestarle: "Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo. ¿Campeón mundial de qué?… ¿De Estados Unidos? No me malentiendas. Amo a Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo", disparó y encendió una polémica que se convirtió en memes tras la eliminación en el Mundial de este año.

Las especulaciones comenzaron, aparecieron cientos de fotos editadas con posibles quintetos y el sueño de París 2024 está en marcha. Luego de ver el podio mundialista desde afuera y su ego bastardeado, las máximas figuras de la NBA quieren dar el golpe sobre la mesa. Por más rutilante que sea el plantel, la Selección de Estados Unidos no puede subestimar al resto del mundo, que tiene figuras de enorme peso y, sobre todo, equipos con hambre de gloria. Ya lo dijo Kerr: no se gana más con el nombre, ya no estamos en 1992.