La tajante opinión de Bochini sobre Tevez DT de Independiente: “Cuando yo vi algunos…”

Ricardo Enrique Bochini es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la vida de Independiente. El Bocha, ídolo máximo de la institución, se ha caracterizado por su sinceridad brutal a la hora de hablar sobre el presente de uno de los equipos más importantes de nuestro país.

En esta ocasión el hombre de 69 brindó una entrevista con el medio partidario Muy Independiente y habló de todo. Como no podía ser de otra manera, dejó clara su postura con respecto a la llegada de Carlos Tevez y, además, aprovechó para apuntar contra Ariel Holan, quien rechazó la propuesta que le llegó por parte de la Comisión Directiva.

El Apache debutará el próximo domingo ante Vélez.

Para comenzar, Bochini expresó: "No es cuestión de experiencia sino de la idea que tenga el técnico, del juego que quiera hacer y la mentalidad ganadora del equipo. Por lo menos cuando yo vi algunos partidos, el Rosario Central que él dirigió era un equipo que llegaba mucho al área contraria, que atacaba con mucha gente y tenía movilidad. Eso es lo que le falta a Independiente y espero pueda dárselo Tevez".

Sobre su relación con los técnicos de Independiente, contó: "Siempre voy a hablar con los técnicos. Fui con Holan cuando no lo quería nadie porque decían que venía del hockey y cuando vi que laburaba e iba para adelante dije que podía estar bien, pero después pasó todo lo que pasó: ganó algo y cambió totalmente. A nosotros no nos llamaba más y espero que Tevez si un día hablamos no sea lo mismo. Ahora todos tenemos que apoyar, la idea de Tevez por lo menos lo que ví y la manera de hablar que tiene creo que lo puede mejorar".

Para finalizar, Bochini habló sobre lo que espera del equipo para el debut del Apache: "Si el domingo genera dos o tres situaciones de gol la gente va a estar más contenta porque en los últimos partidos no llegó ni una vez al arco. Si sale a presionar con más gente al área vamos a estar un poco mejor, después perdés pero a la larga si armás bien el equipo vamos a sacar más puntos".