Messi eligió las 10 mejores fotos de la consagración del Inter Miami: “Una noche inolvidable”

Lionel Messi está disfrutando a pleno la consagración en la Leagues Cup con Inter Miami. Anoche, apenas terminó el juego que se disputó en Nashville, el astro argentino realizó un posteo expresando sus sensaciones por lo sucedido pero este domingo aprovechó para compartir otra publicación que se volvió viral en cuestión de segundos.

El posteo de Leo.

Es que, a diferencia del que subió primero, en este eligió las diez mejores de la jornada y le agregó la frase: "Una noche inolvidable". En la foto que colocó como portada, a Messi se lo ve sonriente mientras es lanzado al aire por sus compañeros y después hizo un mix donde aparece su familia, sus amigos 'culés', Drake Callender y hasta David Beckham.

El astro argentino, a corto plazo, buscará tres objetivos de diversa magnitud: dos con su nuevo club en Estados Unidos y otro con la Selección argentina, en el regreso de la competencia oficial tras la conquista del Mundial en Qatar. En orden cronológico, tendrá la posibilidad de alcanzar el miércoles próximo su segunda final con la franquicia de la Florida.

Disputará una de las semifinales de la US Open Cup, como visitante del Cincinnati en el TQL Stadium del estado de Ohio. En caso de ganar (si hay empate se define con tiros desde el punto penal), se acreditará el derecho a definir un nuevo título el miércoles 26 de septiembre con el ganador de la otra llave que animarán dos franquicias del Oeste: Real Salt Lake (3°) y Houston Dynamo (9°).

Pero antes Messi tendrá mucho por jugar y ya desde el próximo fin de semana se concentrará en mejorar la situación del equipo en la MLS, en la que no gana hace once fechas, desde el 13 de mayo (2-1 a New England). Después, deberá sumarse a la Selección para debutar en las Eliminatorias frente a Ecuador en el estadio Monumental, el jueves 7.

Las fotos que eligió para decorar el posteo