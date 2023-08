Qué dijo Mancuello sobre los polémicos "me gusta" en su Twitter contra la CD de Independiente: "Tengo una..."

Independiente se prepara para enfrentar este martes en el Kempes a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido válido por los 16avos del final de la Copa Argentina, en el cual podría contar con alguno de sus refuerzos que ya fueron habilitados, como es el caso de Lucas González y el chileno Mauricio Isla.

Quien no está a disposición es el volante Federico Mancuello, el gran golpe del mercado de Independiente, quien este martes habló tras su llegada. "Volví a Argentina por una decisión personal. Lo sentía así. Tenía muchas ganas de volver a jugar en Independiente. Sé que puedo ayudar mucho en este momento, me siento capacitado", expresó.

Ni bien el club confirmó su refuerzo, sea porque era el primero o por lo impactante del nombre, los hinchas salieron a manifestarse en las redes. En el medio, se hizo viral la captura de pantalla a una serie de tuits contra la dirigencia del Rojo, en referencia al retorno del mediocampista, que contaban con el "me gusta" de la cuenta oficial de Mancuello.

La aclaración de Mancuello

Algunos de esos mensajes decían: "La vuelta de Mancuello es toda de él. Que esta dirigencia nefasta no se cuelgue ninguna estrella". Otro sugería: "Gracias por volver, pero a los dirigentes que no hacen nada, traigan jugadores. Necesitamos 4, 2, 6 y un 9. Grindetti, pongan plata". Rápidamente los mensajes se viralizaron y la noticia causó impacto.

Este martes, antes del partido ante Central Córdoba, el volante habló con Dale al medio, el ciclo de los mediodías de TyC Sports, y se refirió a esa situación y dejó en claro que el perfil de Twitter a su nombre no lo maneja él. "Tengo una cuenta de Twitter que estaba verificada (N de la R: hace unos meses Twitter le quitó el verificado a todas las cuentas con menos de un millón de seguidores y convirtió el servicio en pago) y que estaba unida a un Instagram y un Facebook. Cuando me fui a jugar a Brasil la manejaba una empresa. Pero cuando me fui de Brasil no la tuve más a esa cuenta de Twitter. Yo solamente uso Instagram y por lo visto no muy bien", expresó.

En ese contexto, aprovechó para exponer la responsabilidad de la dirigencia en su vuelta. "Un jugador solo no puede volver. Obviamente tuvo una parte muy grande mis ganas, y también el club Puebla, que me dejó salir. Pero la gente de Independiente hizo su parte. Entiendo que la relación entre la dirigencia y la gente está tensa, pero en mi caso, la misma persona que me llevó a Vélez, que fue Pablo Cavallero, siempre se puso a disposición. La gente de Independiente, con él a la cabeza, se portó bien conmigo", sentenció.