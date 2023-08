El sorpresivo posteo de Ricardo Centurión con un gran guiño a Boca

Luego de su abrupta salida de Barracas Central, luego de que Sergio Rondina manifestara que no sería más tenido en cuenta, Ricardo Centurión se encuentra nuevamente en búsqueda de club. A sus 30 años, el ex Racing, cuyo pase pertenece actualmente pertenece a Vélez, se mostró muy activo en las redes sociales y en las últimas horas subió un particular posteo.

El volante compartió una foto en su cuenta de Instagram, junto a su madre y con la camiseta de Boca, algo que generó la inmediata reacción de los fanáticos xeneizes. Muchos les dejaron mensajes de apoyo para que vuelve cuanto antes a las canchas, aunque también hubo algunos comentarios irreproducibles.

Centu, por el momento, está libre y tras sus habituales rescisiones por actos de indisciplina no será sencillo conseguir club. En Barracas, ingresó algunos minutos a lo largo de 10 partidos. En seis cotejos figuró en el parte de lesionados y en los últimos cuatro ni siquiera formó parte de la convocatoria.

Es una decisión que tienen que tomar los dirigentes, pero Ricardo (Centurión) no creo que siga siendo parte del grupo. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza", expresó en su momento Rondina para dejar e claro la falta de profesionalismo de Centurión.