El especial posteo de Messi tras vencer a Australia e iniciar sus vacaciones: “Disfrutando con…”

La presencia de Lionel Messi generó una revolución en China. Los fanáticos esperaron en todo momento verlo, aunque sea arriba del micro que trasladó a la Selección argentina, y cuando transcurría el minuto 10 del partido con Australia comenzaron a corear su nombre, marcando la enorme admiración que tienen por el capitán albiceleste.

Es por eso que Leo quiso agradecer todo ese cariño y lo hizo mediante un posteo que compartió en su cuenta de Instagram. "Disfrutando con la Selección. Muchas gracias a todos los fans de China por el increíble apoyo que nos muestran siempre!!", escribió el "10" en la publicación que fue acompañada por una serie de fotos del encuentro de este jueves.

Messi, ahora, se marchará con su familia de vacaciones para poder descansar algunos días y pensar en su futuro, que estará en el Inter Miami de la MLS como lo confirmó días atrás. La decisión de no estar ante Indonesia la tomó el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni quien, además, confirmó que Ángel Di María y Nicolás Otamendi también serán desafectados.

"Fue una decisión mía, no me lo pidieron. Es justo que descansen porque lo merecen más que ninguno. "Del resto, ninguno me lo planteó. Quiere decir que quieren estar acá", dijo Scaloni en diálogo con TyC Sports y DirecTV Sports en la zona mixta del Estadio de los Trabajadores de Beijing.

Para cerrar, el oriundo de la localidad santafesina de Pujato celebró el arribo de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay pero, a la vez, lamentó que será uno de los rivales de la Argentina en el camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.