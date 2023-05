Salió a la venta el muñeco de la estatua de Gallardo con un desopilante anuncio: “Viene…”

La estatua de Marcelo Gallardo, que fue descubierta en el estadio Monumental el pasado sábado, despertó infinidad de reacciones del mundo del fútbol. Las redes sociales se inundaron con los memes referidos al "bulto" que mostró el homenaje al DT más ganador de la historia de River.

Pero además de las críticas y aceptaciones recibidas, el ingenio popular fue más allá. En las últimas horas la marca Milonga Customs, dedicada a producir y vender muñecos caricaturizados, sacó a la venta una "mini estatua" del Muñeco. Como no podía ser de otra manera, la imagen se viralizó.

Poco tiempo pasó para que la figura de Marcelo Gallardo causara furor en las redes. "La estatua de Gallardo, y también del Muñeco", se puede leer en el packaging. Además, en la parte superior reza: "Viene empaquetado". Finalmente, en la parte inferior, aclara: "Venta por bulto".

El famoso "bulto", que ha sido el foco de los comentarios desde que River le rindió el homenaje a Napoleón, no fue un detalle que se escapó, sino que fue algo pensado y consensuado. Así lo explicó Mercedes Savall, la mujer encargada de materializar el proyecto.

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente Carlos Trillo (N de la R: excandidato a presidente del club e impulsor de la estatua). Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, sentenció la mujer en su diálogo con La Nación.