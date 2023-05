¿Armani se va de River? Los tuits bomba de su esposa: “Por qué no hablan de…”

"Es evidente que Franco no la está pasando bien en estos últimos partidos, en desaciertos que terminaron en goles", con esta frase Martín Demichelis se refirió al presente de Franco Armani, quien no está en su mejor presente y ha tenido errores determinantes en los últimos empates de River tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores.

El arquero del Millonario atraviesa, quizás, uno de los momentos más flojos desde que aterrizó en Núñez bajo el mandato de Marcelo Gallardo. En las redes sociales, las críticas al arquero no faltaron y fue su esposa, Daniela Rendón, quien no dudó en salir al cruce de los hinchas. No es la primera vez que la mujer sale a responder, pero esta vez dejó en el aire la posibilidad de que el Pulpo emigre en el futuro cercano.

la gratitud tiene poca MEMORIA

uD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2BuD83EuDD2B — Daniela (@Dafarendon) May 26, 2023

Armani tuvo una mala salida con los pies en lo que terminó siendo empate de River en su visita a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y la colombiana utilizó su cuenta de Twitter para dejar clara su postura ante las críticas: "La gratitud tiene poca MEMORIA".

El tono subió cuando, post Vélez, Daniela volvió a utilizar la red social del pajarito para responderle a los fanáticos. "Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, ¿pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido? Ah, no, verdad que eso no lo ven", escribió enojada.

Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido Ahhhh no verdad que eso no lo venuD83DuDC40uD83EuDD71 — Daniela (@Dafarendon) May 30, 2023

Como era de suponerse, el tuit no pasó desapercibido y fue respondido tanto por hinchas de River como de Atlético Nacional de Colombia, quienes sueñan con la vuelta de Armani. "Ya es hora que se devuelvan, ¿si? Gracias", escribió un usuario y la colombiana respondió con tres emojis de aviones. "QUE SE HAGA EL MILAGRITO", fue otra de las respuestas, aquí Rendón puso: "Amén", con emojis de una carita y dos manitos rezando. Por último, otro de sus seguidores optó por arrobar a la cuenta del equipo cafetero sugiriendo que contraten al Pulpo y la respuesta no se hizo esperar. "A recordar y volver a vivir viejos tiempos", sentenció la esposa del campeón del Mundo.