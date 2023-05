Qué le dijo Gallardo a la escultora sobre la enorme estatua que le hizo: “Por suerte, me…”

El pasado sábado, como cierre de los festejos por el 122° aniversario de la historia del club, River presentó en sociedad la tan anhelada estatua en honor a Marcelo Gallardo. En una jornada llena de emociones, los fanáticos pudieron disfrutar una vez más de la presencia del DT más ganador de la historia en los alrededores del Más Monumental.

En este contexto, Mercedes Savall reveló detalles de lo que fue el proceso de creación del tremendo homenaje que recibió Napoleón. En su diálogo con diario La Nación la mujer contó cómo fue el proceso de cuatro años desde que surgió la idea hasta que, finalmente, pudo presentarse en sociedad.

Para comenzar, la mujer que también estuvo a cargo de la estatua de Ángel Labruna, manifestó: “Si bien había hecho la de Labruna que es de 6,70 metros, la de Marcelo es de la misma envergadura. Apenas lanzamos la convocatoria tuvimos una gran aceptación y enseguida conseguimos el bronce necesario para comenzar. Me sentí feliz en todo el proceso. Después de crear la de Angelito, empecé a ser futbolera y ahora soy fana de River”.

El pasado sábado, Gallardo tuvo su homenaje.

“El ciclo de Marcelo lo seguí con mucha adrenalina. Al principio Carlos Trillo me propuso hacerle la estatua y dije que no. Unos días más tarde, tomando dimensión de todo lo que se logró, le dije que sí. Fue impresionante el proceso, se mezcló la emoción con la parte artística y se generó un combo muy fuerte”, añadió Mercedes.

A la hora de revelar su relación con Gallardo y contar la injerencia que tuvo este en el armado de la figura, contó: “A él lo vi pocas veces. Se puso contento con la noticia, con la movida que realizaron los hinchas con la donación del bronce. Por suerte, no estuvo pidiendo explicaciones sobre la estatua, me dejó trabajar tranquila. Todavía estoy emocionada con el trabajo que se hizo, hacer una figura de 8 metros es un montón, algo que no podemos creer”.

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, se refirió a uno de los temas que más dio que hablar en el mundo River: “Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente (Carlos) Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”.