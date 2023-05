El comentario sin filtro de Ruggeri sobre el “bulto” de la estatua de Gallardo: “¿Tenían esa necesidad de…?”

El "bulto" de la estatua de Marcelo Gallardo se ha robado todas las miradas en los últimos días. En el marco del 122° aniversario de River, el club decidió concretar el homenaje al Muñeco, quien luego de ocho años y medio al frente del primer equipo se convirtió en el DT más ganador de la historia del club millonario. Y el gran detalle de su entrepierna se convirtió en motivo de memes y polémica incluso entre los propios hinchas del equipo de Núñez.

Mercedes Savall, la escultora que estuvo al frente de la obra, reveló el motivo por el que decidió realizar esa zona en particular de la manera en la que lo hizo: “Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente Carlos Trillo (N de la R: excandidato a presidente de River e impulsor de la estatua). Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué".

Ruggeri se refrió a la estatua de Gallardo en River.

En este contexto, uno de los que expresó su opinión sobre el detalle de la estatua de Gallardo fue Oscar Ruggeri. En la pantalla de ESPN, donde oficia de panelista en el programa F90, el campeón del Mundial de México 1986 soltó: “¿Tenían esa necesidad de ponerle el 'tobul' así?”.

“Vos pasás, vas a ver la estatua, ¿qué es lo primero que ves? El 'tobul'. Aparte, no hay forma de no ver. No le mirás la cara, no le mirá la copa. Lo primero que te llama la atención”, añadió Ruggeri, quien supo ser campeón de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental con la camiseta de River, también en 1986.

Durante la jornada de este lunes, se dio a conocer la información sobre los pasos que seguiría la Comisión Directiva del club de Núñez. Según informó el periodista Maximiliano Grillo, quien cubre el día a día de River en TNT Sports, se tomará la decisión de limar el "bulto" que se puede apreciar en la estatua de Gallardo, debido al sinfín de críticas recibidas.