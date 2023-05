La dura respuesta de Arsenal a una queja de Gustavo López tras transmitir el partido ante Independiente: "Quiso meter a su…"

Arsenal recibió a Independiente en el Viaducto este jueves por la noche y por ende a la prensa que cubrió el partido que terminó con victoria del local por 2 a 1. Uno de los periodistas que formó parte de la transmisión oficial de ESPN Premium es Gustavo López, también conductor de los programas F10 y F360, por la señal de ESPN, y de radio La Red.

Finalizado el encuentro, el periodista se quejó del trato recibido por parte del departamento de prensa, con claras ironías. "No sabés lo bien que nos han tratado en Arsenal. Se ve que escuchan la radio, nos escucharon muy bien. Desde que llegamos, todas sonrisas fueron. Una contención... Realmente muy agradable la que labura en prensa en Arsenal. Muy buena gente", expresó al aire.

Estaría bueno q @gustavohlopez explicara q el problema q tuvo ayer en Arsenal fue xq quiso meter a su hijo menor de edad a la cabina sin siquiera tener pulsera o haber pedido protocolo. En prensa de Arsenal no tratamos mal a nadie pero tampoco nos va a venir a boludear nadie. pic.twitter.com/RCmLDsiTbM — Carla Yacuzzi ??? (@caryacuzzi) May 19, 2023

Este viernes, la responsable de prensa del club, Carla Yacuzzi, contraatacó al periodista contando su versión de los hechos. "Estaría bueno que Gustavo López explicara que el problema que tuvo ayer en Arsenal fue porque quiso meter a su hijo menor de edad a la cabina sin siquiera tener pulsera o haber pedido protocolo. En prensa de Arsenal no tratamos mal a nadie pero tampoco nos va a venir a boludear nadie", señaló, tajante.

Ante el apoyo por parte de colegas para con Yacuzzi, la trabajadora de prensa amplió: "No le doy cabida, pero si va a contar una historia estaría bueno que la cuente completa. No sólo la parte que le conviene. Bah, a mí me enseñaron eso en la facultad, quizás a él no".

Por último, en otro de los comentarios, la empleada de Arsenal le lanzó otra fuerte crítica a Gustavo López, quien fue el comentarista del partido ante Independiente. "No tengo dudas de cómo trabajamos, pero tampoco lo voy a dejar que nos bardee por algo que no fue un error nuestro sino un intento de él por pasarse de vivo", cerró.