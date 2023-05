Qué cantó la hinchada de Independiente contra Racing tras las cargadas por la colecta de Maratea

La colecta que está realizando Santiago Maratea para poder saldar las millonarias deudas que tiene Independiente, generó que varios clubes se mofaran de la decisión. Uno de ellos, claro está, fue Racing quien se aprovechó del mal momento de su clásico rival para dedicarle memes y gastadas. Sin embargo, durante el duelo con Belgrano, la hinchada del Rojo respondió.

Lo hizo con picantes cánticos, algunos de ellos, recordando lo que vivió Racing a fines de los noventa. "No me digas que sos de Racing porque así no te llamas, ya te cambiaron hasta el nombre, la Acadé no existe más. Se fueron todos a la quiebra de la mano de Lalín. Ahora son empleados de Marín!", comenzaron entonando, un hit que fue tendencia a inicios de los 2000.

Pero ese no fue lo único que sonó en el Libertadores de América. "Tenemos más copas, tenemos más gente. Somos club de barrio, no Blanquiceleste", entonaron en referencia al nombre de la empresa que gerenció a la institución de Avellaneda por aquellos años y continuaron: "Cumplimos 100 años y vos no llegas. Para dar la vuelta, el club gerenciaste".

"Argentina tiene un solo Rey de Copas, que se llamará por siempre Independiente, y no una empresa blanca y celeste", fue la canción con la cerraron el repertorio. El Rojo obtuvo su segunda victoria en el campeonato, alcanzó los 13 puntos y se alejó del último puesto que ocupa Unión de Santa Fe (8).

Independiente, que no ganaba de local desde el 16 de octubre de 2022, explotó con el doblete de Cauteruccio por vía penal, para su séptimo tanto en el torneo, y se descargó luego de una semana especial. En la próxima fecha, visitará a Argentinos.