La fuerte revelación de Lucas Beltrán tras la derrota de River: "Jugué..."

Jugar en la altura de La Paz, siempre es un tema que da que hablar ya que la reacción de los jugadores no es siempre la misma a la hora de jugar en Bolivia. En este contexto, quien se refirió a su experiencia personal fue Lucas Beltrán. El delantero, que convirtió el descuento de River en su derrota ante The Strongest, reconoció que no la pasó bien.

¡No está muerto quien pelea! Lucas Beltrán canjeó penal por gol y volvió a meter a River en partido, aunque pierde 3-1 ante The Strongest.



uD83DuDCFA Mirá toda la #Libertadores en vivo por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/4OEQvFFQSj — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 4, 2023

Para comenzar, el goleador del Millonario reconoció que no fue una tarea sencilla: "Te puedo hablar por mí y la verdad que sentí la altura. Jugué el partido mareado, pero estas son las condiciones con las que hay que jugar, hay que aceptarlas y no hay ninguna excusa".

Sobre el análisis del encuentro, Beltrán expresó: "Comenzamos bien, tuvimos situaciones de gol, movíamos la pelota y no pasamos ningún sobresalto. Después vino lo del penal, una situación aislada y ahí se empezó a desvirtuar todo. Empezamos a perder un poco la cabeza saliendo a presionar y este clima te lo hace pagar. Creo que nos pasó eso".

#ESPNF10 | #ESPNenStarPlus



"JUGUÉ EL PARTIDO MAREADO"



Lucas Beltrán habló tras la derrota de River en La Paz y se refirió a las dificultades de jugar en la altura.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/1PoZtrLeOX pic.twitter.com/WB9B60F3iB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 5, 2023

Para finalizar, pese a la derrota, el delantero de River se mostró optimista de cara al futuro del equipo en la Copa: "Estamos muy tranquilos porque confiamos en nosotros y en el trabajo que hacemos en el día. Sabemos que de acá en adelante son todas finales para nosotros".