La particular frase de Demichelis sobre el penal en contra de River: "Con los árbitros no hay…”

Martín Demichelis enfrentó los micrófonos luego del traspié de su equipo en el debut de la Copa Libertadores. Por la primera fecha del Grupo D, River cayó en su visita a The Strongest por 3-1 y comenzó con el pie izquierdo su camino en una nueva edición del certamen continental.

Para comenzar, el DT se refirió al penal que le sancionaron en contra a Franco Armani: "Lo del penal va a quedar para mí en mi análisis interior. Vuelvo a repetir, lo dije alguna vez, no voy a entrar en polémica. Con los árbitros no hay retorno, no hay vuelta atrás. Cobrable o no cobrable. Va a estar la duda".

"ELLOS FUERON CONTUNDENTES, NOSOTROS NO" así analizó Demichelis la derrota de River en el debut. ¿Y el penal?



Sobre el análisis del partido, Demichelis soltó: "Estábamos 100% convencidos de poder hacer un partido de igual a igual y lo hicimos. Generamos cantidad de situaciones de gol. Fallamos en ser contundentes, creo que los primeros dos goles son evitables. Son más error nuestro que mérito del rival. Se ponen en ventaja 2-0 cuando no nos habían gravitado".

"Creo que jugamos muy bien 70 minutos, incluso la etapa final, donde acá normalmente cualquier equipo viene y lo sufre. Nosotros los dominamos a los últimos 30 minutos. Después del 3-0 hubo una sensación que nos ibamos a llevar más goles en contra, nos acomodamos con el 3-1 y terminamos siendo muy superiores", añadió el DT de River.

Para culminar con su análisis, Demichelis sentenció: "Es duro, porque obviamente recibir tres goles nunca es bienvenido. Ellos fueron contundentes en las primeras que tuvieron y nosotros no. En líneas generales, de alguna manera fuimos protagonistas generando muchas situaciones de gol".