El ex Racing que se diferenció de Chatruc con la colecta para Independiente: "Yo no participaría en esa campaña porque…"

La colecta que está realizando Santiago Maratea para lograr reunir 20 millones de dólares y saldar las deudas de Independiente, ha generado mucha controversia como también la participación de diferentes personajes vinculados con el fútbol argentino. Uno de ellos es José Chatruc, campeón con Racing en 2001, que resaltó la iniciativa y hasta confirmó que colaboró con la causa.

Su decisión causó la reacción de exjugadores con pasado en la Academia que hablaron al respecto y se diferenciaron de Pepe. Primero fue Maximiliano Estévez, quien chicaneó al clásico rival, y ahora apareció escena Sixto Peralta quien fue muy claro: "Yo no participaría en esa campaña. Lo haría por Huracán o por Racing, pero no por Independiente".

El tuit de Chatruc.

"Lo respeto un montón, mi abuelo materno es fanático de Independiente y yo lo era de Bochini porque me encantaba como jugador. Pero no es un club al que le tenga cariño como para participar de una campaña", aseguró el surgido en la CAI de Comodoro Rivadavia, un reconocido hincha de Racing que tuvo tres etapas en la Academia: 1999-2000, 2002-2003 y 2006-2007.

Luego, en diálogo con Esto es Racing, se refirió a la postura de Chatruc y la gastada del Chanchi: "Los quiero muchos a los dos, son amigos. Estuve con ellos hace poco en Comodoro. Lo que pasó ahora marca un poco la personalidad de los dos. Se muestran como son en redes o cuando charlás con ellos. Respeto las dos posturas. Me cagué de risa cuando vi todo por Twitter".

Sixto Peralta.

Para justificar su decisión, Chatruc había explicado que "sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival. Mis hijos son de Racing. Saludos a todos los que dicen: ‘No vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, no podés pisar, vas a ver’. Mis hijos son socios, pago la cuota, la tengo al día en el débito. No quiero que odien a nadie. Sí que tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad".