El campeón del mundo francés que explotó por los silbidos a Messi en el PSG: "Andate ya, son..."

Aunque parezca increíble, una vez más Lionel Messi fue recibido con silbidos en el Parque de los Príncipes. El mejor jugador del mundo fue titular en una nueva derrota del París Saint Germain y, por segundo partido consecutivo en condición de local, el ganador de siete balones de oro fue abucheado por su propia afición.

Como suele suceder, el mundo del fútbol reaccionó a lo que sucedió con el rosarino. En esta ocasión, quien alzó la voz y decidió respaldar al ganador de siete Balones de Oro fue Emmanuel Petit. El campeón del Mundial de Francia 1998 con la Selección francesa no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a la situación.

Petit se refirió a los silbidos que recibió Messi en la derrota del PSG.

"Escucho a muchos críticos decir que Messi camina sobre el césped, pero todos aquellos que lo seguimos sabemos que incluso en la mejor época del Barcelona también caminaba. Messi es el maestro de la orquesta, él dirige y son los otros jugadores, a su alrededor, los que tienen que hacer los esfuerzos", comenzó quien vistiera las camisetas de Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea.

Además, Petit no dudó en referirse a los enormes inconvenientes que tiene el equipo de la capital francesa: "El problema del PSG no son los jugadores como Messi o Neymar, sino que hay que saber jugar con estos futbolistas. Mira Argentina, fue campeona del mundo rodeando a Messi de guerreros, dispuestos a morir y a donar su sangre para Messi. O cuando veo al Barcelona, todos corriendo alrededor de los maestros. Me recuerda a mí cuando jugaba con Zidane, no le iba a decir Zizou que fuera él a correr a defender, eso lo tenía que hacer yo para que él dirigiera la orquesta"

"Los silbidos a Messi son un insulto al fútbol. Si le puedo dar un consejo a Leo, que se marche de este club, no es un club de fútbol, sino un club de pre retirada incluso si tienes 20 años. Ningún jugador ha progresado nunca en el PSG, eso no es culpa de Messi", sentenció Petit sobre lo ocurrido este domingo, en la derrota del PSG ante el Lyon.