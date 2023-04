La tremenda frase de Thierry Henry sobre el futuro de Messi tras los silbidos en PSG: "Tiene que..."

Lionel Messi sufrió el clima tenso que mostraron los simpatizantes del PSG, quienes se encuentran disconformes no solo con el equipo en general, tras la eliminación en los octavos de final de la Champions League, sino con el argentino en especial, en el medio de los rumores por la continuidad y posible regreso al Barcelona.

En este contexto, la previa al partido en el que su equipo cayó ante el Lyon como local fue una muestra más de ese malestar. Al ser anunciado en la pantalla gigante, Messi fue silbado por buena parte del estadio. Luego ocurrió lo mismo ante un remate desviado en el minuto 22. El partido era presenciado por una gloria del fútbol francés, Thierry Henry, quien opinó de esta actitud de los hinchas.

Henry forma parte de la transmisión oficial de la TV francesa que transmite los partidos de la Ligue 1.

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias", aseguró Henry, quien participa de la transmisión oficial del partido para la señal de Prime Video.

Después del partido, la estrella de la Selección de Francia, que compartió con Messi en el Barcelona de Guardiola, expresó sus ganas de que el astro argentino regrese al club de sus amores: "No es información, es un deseo, pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran".

Por último, se refirió se al nivel de Messi en el PSG, en comparación con el de la Selección Argentina campeona del mundo. "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente", cerró.