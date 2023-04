¿Sabía usted que hay un estadio que se llama oficialmente Santiago Maratea? El motivo

Este jueves, luego de varias semanas de incertidumbre, Independiente le dio inicio a la colecta que lo salvará de la quiebra. Con Santiago Maratea a la cabeza, el Rojo brindó una conferencia de prensa en la que se revelaron los pormenores del proyecto que ayudará al club.

Pero esta no es la primera vez que el influencer de 30 años dice presente para ayudar a una institución futbolera. En una escala mucho menor a la que está utilizando para colaborar con los de Avellaneda, el joven impulsó una campaña de donación para ayudar a otro equipo.

#OBRAS



Esta llegando el final de la obra del cierre total de las canchas, división local y visitante, y vestuarios. Cada dia más hermoso.



No vemos la hora de estar jugando y alentando en NUESTRA cancha, todavia falta pero cada vez menos!#seguimossoñando#seguimoscreciendo pic.twitter.com/sj9nanSobi — Futbol Club Ezeiza (@FCEzeiza) February 11, 2023

El beneficiario fue el Fútbol Club Ezeiza, fundado el 19 de agosto de 2021. A mediados del 2022, más precisamente en el mes de mayo, la historia cambió rotundamente. Gracias a la intervención de Santiago Maratea, el elenco de la Liga de San Vicente logró cumplir uno de sus principales sueños.

La colecta tenía como objetivo llegar a los $2.000.000 de pesos para poder alquilar un predio, construir la cancha y destinar una parte a la compra de indumentaria. Las expectativas fueron superadas y las donaciones superaron la suma de $4.500.000. Como si esto fuera poco, la Municipalidad de Ezeiza le cedió al club unos terrenos donde poder forjar sus primeros cimientos.

A modo de agradecimiento, el Fútbol Club Ezeiza decidió ponerle a su flamante estadio el nombre de Santiago Maratea. En las últimas horas, el joven expresó su cariño con el club en su diálogo con radio La Red: "Yo era hincha de River. Cuando me quise revelar contra la familia me hice hincha de Boca. Después le prometí a un amigo que si me hacía hincha de Racing, iba a salir campeón. Sucedió. Me hice hincha de Racing y salió campeón. Ahora soy de Independiente. La verdad que soy de Ezeiza, que es el club donde juego. Club de Fútbol Ezeiza, que queda en Tristán Suárez. Mi verdadero club es ese".