El exabrupto de un ex River sobre el Superclásico ante Boca: "Les vamos a romper el c…"

El próximo 7 de mayo, en el estadio Más Monumental, se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, y son muchos los futbolistas con pasado en ambos clubes los que suelen hablar al respecto en las semanas previas al partido más importante de la Liga Profesional, como también enviar mensajes o chicanas por viejos duelos disputados.

Driussi mirando a la popular de Boca tras marcarle en el clásico.

Durante un la transmisión en vivo de Paren La Mano, el popular streaming de YouTube que protagonizan Luquita Rodríguez, Germán Beder y Alfre Montes de Oca, irrumpió en escena Sebastián Driussi quien se metió en el chat para dejar una picante frase mientras debatían sobre las chances de ambos de equipo de ganar el duelo. "Les vamos a romper el c...", escribió.

El actual futbolista del Austin FC, de la MLS, disputó varios clásicos y hasta marcó un gol clave para que el Millonario se quede con los tres puntos en un duelo que se disputó en mayo del 2017. Esa noche, Driussi se sacó la camiseta y le mostró su enorme tatuaje que tiene en su espalda a la hinchada de Boca que explotó de furia.

Hace ya varios mercados que Driussi aparece en la lista de posibles refuerzos de River. En su momento fue pedido de Marcelo Gallardo e, incluso, por su insistencia en las redes sociales. Sin embargo, todavía no pudo volver a cruzarse la banda roja desde que pegó el salto a Europa. La chance más concreta estuvo durante su estadía en el Zenit, pero terminó marchándose a la MLS.

"Zenit ya me había dado el ok, pero justo se lesionó Malcom y necesitaban que yo me quede. Y Pepe que iba a venir no vino, estuve seis meses más y me compró el club en el que estoy ahora. No quedé con el pase en mi poder y elegí ir a Austin, porque si yo me quedaba con el pase lo primero que hacía era volver a River. La gente de River siempre me demuestra cariño", explicó.