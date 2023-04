Colecta de Maratea para Independiente: la impresionante cifra que se recaudó en una hora

El influencer Santiago Maratea habilitó hoy de forma oficial la colecta de dinero para abonar la deuda en el exterior de Independiente, que es superior a los 20 millones de dólares. Lo informó a través de su perfil en Instagram, donde puso a disposición los links para que lo hinchas hagan las transferencias.

Tras dar inicio formal a la colecta, Maratea brindó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en la que estuvo acompañado por el ídolo de la entidad Miguel Ángel "Pepé" Santoro, y dio detalles del proceso.

"Hace dos años que arranqué con esto. No es caridad lo que hago. Tiene más que ver con cómo nos organizamos con las nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas", señaló.

"El manejo de esa plata es mío. El objeto del fideicomiso es pagar las deudas puntuales que tiene Independiente. Algunas de ellas, no todas. Las más importantes. La suma total pasa los 20 millones de dólares", expuso. Señaló además que en su persona radica la responsabilidad de la administración del dinero: "Todas mis colectas tienen una trazabilidad que las identifica. Tengo mucha plata en frente y no la toco. Soy así. Sé que puedo tener 20 millones de dólares en frente y no me pasa nada".

Santi Maratea en la conferencia. Foto: Noticias Argentinas.

Sobre el final de la conferencia de prensa, cuando ya había respondido a todas las dudas de la prensa, el influencer fue consultado por el monto total que llevaba hasta ese momento la colecta, transcurrida una hora aproximadamente. "Son unos 75 millones", expresó. Si a esos pesos lo convertimos en dólares a la cotización oficial (la que se toma en cuenta para comprar en el Banco Central), son unos 330 mil dólares. Necesitan reunir 20 millones.