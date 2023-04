La picante frase de Ralf Schumacher a Verstappen sobre su amenaza a la Fórmula 1: "Si se quiere ir..."

Semanas atrás, Max Verstappen amenazó a la Fórmula 1 con retirarse en caso de seguir acumulando carreras sprint, una modalidad que no gustó en pilotos y fanáticos tras dos años de implementación: "Espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no lo haré y no estaré aquí por mucho tiempo", disparó. Esto revolucionó al ambiente del automovilismo y muchos expilotos como Ralf Schumacher le aconsejaron al neerlandés de dejar la categoría si no le gusta.

Pese a que tiene algunas victorias en su haber, Verstappen no es fan de las carreras sprint.

Conocido como el hermano de Michael, el menor de los Schumacher fue piloto de Fórmula 1 durante una década. A lo largo de su prolongada carrera por la Máxima, el alemán no tuvo el éxito de su pariente, pero se hizo un nombre por sí mismo con seis victorias en Grandes Premios. Por eso, su opinión no es tomada a la ligera en el mundo tuerca y aseguró que Verstappen puede marcharse del Gran Circo sin que este pierda el interés de la gente: "El pasado, presente y futuro ha demostrado que la Fórmula 1 es mucho más grande que cualquier individuo; por ejemplo, Bernie Ecclestone también se ha ido, y sin él la Fórmula 1 no sería igual, pero ahora tiene más éxito que nunca", comenzó.

En diálogo con Sky Sports Alemania, el expiloto de Williams, Jordan y Toyota agregó: "Con esto, a Verstappen no le queda de otra más que sonreír... debería empacar sus cosas e irse o simplemente aceptarlo como está. Su retiro no matará a la Fórmula 1, y lo digo por mucho que me guste él como piloto".

Michael y Ralf Schumacher.

Más allá de que su advertencia, Schumacher se expresó en la misma vereda del piloto de Red Bull sobre el tema de las sprints: "Estoy de acuerdo con él en ese punto. Intentan ordeñar la vaca siempre que pueden y ya es una gran carga para los pilotos. Entiendo su actitud porque hay muchos riesgos por el mayor número de sprints, pero, aun así, le pagan por hacerlo. Si quiere ir, entonces que se vaya", sentenció.

Por otra parte, el excorredor de 47 años marcó las contras que tienen las mini-carreras de los sábados, que experimentarán nuevos cambios a partir del Gran Premio de Azerbaiyán: "La inclusión de varias carreras sprint es una gran desventaja para los equipos pequeños y para los jóvenes, habrá menos entrenamientos libres y pocas pruebas para las escuderías", concluyó.