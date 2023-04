El esperado cambio que anunció la Fórmula 1 para el Gran Premio de Azerbaiyán

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán tras una larga espera de un mes sin acción. Más allá de toda la expectativa que hay sobre la carrera en Bakú, la directiva de la categoría más prestigiosa del mundo anunció un cambio en el modo de competencia que era esperado por muchos fanáticos.

Desde su inclusión en 2021, las carreras sprint nunca terminaron de convencer a los pilotos, equipos y fanáticos de la Fórmula 1. La menor cantidad de prácticas libres y el hecho de que la clasificación no determinara las posiciones de salida del domingo siempre fueron vistos de reojo. Hasta ahora, las competencias cortas del sábado otorgaban varios puntos extra y las posiciones del domingo, pero esa modalidad no va más.

La nueva estructura de las carreras sprint de la Fórmula 1.

Según anunció la F1 en sus redes sociales, las carreras sprint seguirán estando en determinados Grandes Premios. Sin embargo, no determinarán el orden de la parrilla de salida de la carrera principal. Esto volverá a estar en juego en la clasificación convencional, que se disputa los viernes.

Además, el día de la carrera sprint tendrá un nuevo evento. No habrá prácticas libres 2, si no que se correrá una mini-clasificación para la competencia posterior. De esta manera, lo que suceda el sábado no influirá en absoluto para la carrera principal del domingo, algo muy pedido por los fanáticos.

El objetivo de las carreras sprint era generar cambios grandes en la parrilla de salida de la carrera principal. Pese a algunas excepciones, esto no sucedió casi nunca en dos años de implementación, por lo que la Fórmula 1 tomó cartas en el asunto. Ahora, el sábado será como un mundo aparte dentro del evento que es un Gran Premio.

Así queda el orden de eventos para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1