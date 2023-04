La confesión de un excampeón mundial sobre su retiro de la Fórmula 1: "Lo dejé porque tenía miedo"

El automovilismo en general, y la Fórmula 1 en particular, es un deporte de altísimo riesgo. En parte, ese peligro es lo que lo hace atractivo para los pilotos, que sienten la adrenalina extrema arriba de los autos, y para los fanáticos, a los que les suben las revoluciones tras cada vuelta. Sin embargo, eso se transformó en medio para nada menos que un campeón del mundo como Nico Rosberg.

Nico Rosberg, el campeón que dejó la Fórmula 1 por miedo.

En una entrevista para la revista Men's Health, el alemán que ganó la Fórmula 1 en 2016 reconoció que se retiró de la categoría por temor: "Algunas veces, viendo los circuitos, pienso que es bueno que ya no compita. Por ejemplo, en Bakú se alcanzan los 360km/h entre muros. Sí, había momentos en los que tenía miedo, porque, a diferencia de otros pilotos, yo no soy un temerario", explicó.

La decisión de Rosberg de abandonar sorprendió a todo el mundo de la F1. Que un piloto que acababa de alcanzar lo máximo en la máxima categoría se retirara fue un baldazo de agua fría, sobre todo al tratarse del único que pudo cortar la hegemonía de Lewis Hamilton. No obstante, el ex Mercedes lo tenía claro: "Tenía miedo de no ser lo suficientemente rápido si continuaba. Y que en algún momento no quedaría ningún equipo que me quisiera. Es mejor detenerse demasiado pronto que demasiado tarde, quería poder decidir por mí mismo", aseguró.

Rosberg y Hamilton: una pelea de compañeros por el título de 2016.

Pese a tenerlo decidido, eso no hizo que sea menos doloroso para el ganador de 23 Grandes Premios en la Fórmula 1: "Correr era lo que siempre había hecho, lo que era yo. En cierto sentido, renuncié a toda mi identidad al renunciar a seguir corriendo", sostuvo quien se desempeña como analista de la categoría.

"Siempre viví de una carrera a la siguiente y nunca me pregunté si tenía más eran mis pasiones. Como campeón del mundo y piloto estaba en lo más alto, mientras que en los nuevos proyectos empiezas desde abajo. Eso es interesante e instructivo", concluyó el ahora embajador de Mercedes.