Russo reveló qué le dijo a Giaccone tras su provocadora frase sobre Barco: “Lo reté porque…”

Rosario Central y Boca protagonizaron un partido picantísimo en el Gigante de Arroyito. Luego de un desarrollo muy trabado, disputado y hablado, Lautaro Giaccone encendió la polémica al hablar sobre Valentín Barco y marcar sus defectos: "Sabíamos que su punto débil era el tres (Barco) y el seis (Nicolás Valentini)... por ahí van bien para adelante, pero uno juega de tres y tiene que aprender a defender", disparó. Un día después, Miguel Ángel Russo se refirió a esta declaración.

En charla con ESPN F12, el DT del Canalla reveló cómo trató los dichos controversiales del pibe de 22 años, autor del primer gol del local: "Es un chico, a Giaccone lo reté porque somos los primeros que decimos que tenemos que hablar de nosotros y no del rival", aseguró el experimentado entrenador.

Cabe destacar que Russo fue quien hizo debutar a Barco en la Primera de Boca. El primer partido del Colo llegó en cancha de Unión el 16 de julio de 2021, cuando el lateral zurdo tenía 16 años.

Luego de sus dichos en cancha, Giaccone pidió disculpas y destacó a Barco, que ganó bastante terreno en la consideración de Jorge Almirón: "Pedí disculpas recién, estaba pasado de vuelta. Enojado por el resultado, el árbitro y me la agarré con el Colo que es un crack, 18 años y juega en Boca".

Por otra parte, Russo también se mostró arrepentido por su reacción a la roja, aunque aseguró que él estaba habilitado a meter dos cambios en una misma ventana: "Me arrepiento de lo que ocurrió ayer, pido disculpas. No me voy a detener en si fue culpa del árbitro o no. No busco nada fuera de lo que está en el reglamento. Nos tenemos que acostumbrar a la cantidad del adicionado y trabajar para cómo encararlo", sentenció.